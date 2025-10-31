Jind News : लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोने का का किया : डॉ. मिड्ढा

2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की रहेगी अहम भागीदारी

रन फॉर यूनिटी में राष्ट्रीय एकता की दिलाई शपथ

Jind News(आज समाज) जींद। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण लाल मिड्ढा ने कहा कि लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल ने पूरे भारत को एकसुत्र में पिरोने का काम किया था। उसी के अनुरूप हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्य कर रहे हैं। उनका 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना अब हर भारतीय नागरिक का सपना बन चुका है।

डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा शुक्रवार को स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में बतौर मुख्यअतिथि शिरकत कर युवाओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित करके नमन किया। इसके बाद उन्होंने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। रन फॉर यूनिटी में डिप्टी स्पीकर, डीसी मोहम्मद इमरान रजा, पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह, एडीसी विवेक आर्य व अन्य प्रशासन के अधिकारी युवाओं के साथ दौड़ते नजर आए।

विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की सबसे ज्यादा भूमिका

रन फॉर यूनिटी स्थानीय पुलिस लाइन मैदान से शुरू हुई और एकलव्य स्टेडियम में समापन हुआ। उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका हमारे युवाओं की रहेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा साईक्लोथॉन यात्रा जैसी अन्य गतिवधियों चला कर नशे के विरूद्ध कड़ा प्रहार कर रहे हैं ताकि हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल बन सके। डॉ. मिड्ढा ने कहा कि गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की महानता और देश की एकता का प्रतीक है। इस प्रतिमा के निर्माण में पूरे देश के गांव-गांव से लोहा एकत्र किया गया था।

जो भारत की एकता और समर्पण की मिसाल है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि हम सभी को अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर उस महान व्यक्तित्व के स्टेच्यू के दर्शन करने चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री सशक्त एवं पावरफुल हैं। जिन्होंने विश्व में अपने देश का लौहा मनवाने का काम किया है। आज बहुत सी ऐसी ताकते हैं, जो भारत को खंड-खंड करना चाहती है लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री सशक्त हैं। जिन्होंने अपनी ताकत के बल पर हिंदुस्तान को एक अलग रूप देने का काम किया है। डॉ. मिड्ढा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा नशे के विरुद्ध चलाई जा रही साइक्लोथॉन यात्रा और अन्य जनजागरण अभियानों की सराहना की।

नशा किसी भी परिवार के भविष्य को कर देता है नष्ट

उन्होंने कहा कि नशा किसी भी परिवार के भविष्य को नष्ट कर देता है। मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए किए जा रहे प्रयास समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। अगर घर के अंदर एक व्यक्ति को भी नशे की लत लग जाती है तो मान के चलो कि उसका पूरा का पुरा घर बर्बाद हो जाता है। लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश को जोडऩे का काम किया और आप भी इसी प्रकार से घर को, मोहल्ले को फिर शहर को, फिर नगर को, फिर गांवों को सबको जोड़ते हुए पूरे देश को एकजुट करने का काम करें।

डॉ. मिड्ढा ने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के दिखाए मार्ग पर चल कर अपने परिवारए समाज और देश को एकजुट करने का कार्य करें ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्विकसित भारत 2047 का सपना साकार हो सके। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर ने खेलों के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर खिलाड़ी आकाश और नवदीप को सम्मानित किया।

यह रहे मौजूद

इस अवसर पर डीसी मोहम्मद इमरान रजा, पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह, एडीसी विवेक आर्य, एएसपी सोनाक्षी सिंह, डीएमसी सुरेंद्र दून, जींद एसडीएम सत्यवान सिंह मान, नगराधीश मोनिका रानी, जिला खेल अधिकारी रामपाल हुड्डा, जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र कुमार, नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि गोविंद सैनी व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय एकता की दिलाई शपथ

जिला स्तरीय रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण लाल मिड्ढा ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और कहा कि आज हम नशामुक्त भारत अभियान के तहत एकजुट होकर यह संकल्प लेते हंै कि न केवल समाज, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं भी नशामुक्त होंगे। क्योंकि बदलाव की शुरूआत स्वयं से होनी चाहिए।

