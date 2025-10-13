Jind News : प्रदेशस्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन हुए रोचक मुकाबले

प्रतियोगिता में दमखम दिखाते हुए खिलाड़ी।
  • हैंडबॉल के लड़कियों के मुकाबले में अंडर 14 आयु वर्ग में जींद ने यमुनानगर को हरा सेमीफाइनल में किया प्रवेश
  • अंडर 17 आयु वर्ग लड़कियों में जींद ने कुरूक्षेत्र को हरा सेमीफाइनल में किया प्रवेश

Jind News(आज समाज) जींद। प्रदेशस्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन सोमवार को टीमों के बीच रोचक मुकाबले देखने को मिले। प्रतियोगिता में मुख्यातिथि के रूप में एईओ पानीपत कर्ण सिहं पूनिया,  चरखी दादरी के एईओ प्रदीप सांगवान, प्राचार्य बिजेंद पूनिया और डीईईओ डाण् विजयलक्ष्मी ने शिरकत की। एईईओ अमित कुमार ने बताया कि दूसरे दिन हैंडबॉल के लड़कियों के मुकाबले में अंडर 14 आयु वर्ग में जींद ने यमुनानगर को, भिवानी ने कुरुक्षेत्र को व कैथल ने रोहतक को हरा कर सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया।

क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बनाई जगह 

अंडर 17 आयु वर्ग लड़कियों के मुकाबले में रोहतक ने फतेहाबाद को, जींद ने कुरुक्षेत्र को, कैथल ने सिरसा को व हिसार ने सोनीपत को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं अंडर 19 आयु वर्ग लड़कियों के हैंडबाल मुकाबले में जींद ने कुरुक्षेत्र को, अंबाला ने पानीपत को, पलवल ने करनाल को व भिवानी ने यमुनानगर कोए कैथल ने सोनीपत को, फरीदाबाद ने रेवाड़ी को, सिरसा ने झज्जर को व हिसार ने फतेहाबाद को हराकर क्वार्टर फाइनल मुकाबला के लिए जगह बनाई। अंडर 19 आयु वर्ग लड़कियों के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जींद ने अंबाला को, पलवल ने भिवानी को, कैथल ने फरीदाबाद को व हिसार ने सिरसा को हरा कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई।

खो-खो अंडर 17 आयु वर्ग

वहीं खो-खो अंडर 17 आयु वर्ग में जींद ने पानीपत को व झज्जर ने सिरसा को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 आयु वर्ग लड़कियों के मुकाबले में हिसार और भिवानी ने अगले दौर में प्रवेश किया। अंडर 14 आयु वर्ग लड़कों के मुकाबले में कैथल ने सिरसा को, जींद ने रेवाड़ी को, पानीपत ने यमुनानगर को व चरखी दादरी ने फतेहाबाद को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

वहीं अंडर 19 आयु वर्ग लड़कों के मुकाबले में कैथल ने यमुनानगर को, रेवाड़ी ने नंूह को, हिसार ने भिवानी को, सोनीपत ने चरखी दादरी को, फतेहाबाद ने कुरुक्षेत्र को, पानीपत ने पलवल को, जींद ने सिरसा को व रोहतक ने महेंद्रगढ़ को हरा कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले मंगलवार को खेले जाएंगे।

