Jind News : इंडस में हुआ अंतरविद्यालय बैडमिंटन और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन

भाषाण प्रतियोगिता सीनियर ग्रुप में इंडस पब्लिक स्कूल जींद की गौरिका रही प्रथम

Jind News(आज समाज) जींद। इंडस पब्लिक स्कूल में इंडस अंतरविद्यालयी बैडमिंटन टूर्नामेंट और अंग्रेजी भाषण प्रतियागिता का आयोजन हुआ। जिसमें इंडस जींद, पिल्लूखेड़ा, मिर्चपुर, किनाना, करनाल, कैथल, हिसार और रोहतक आदि विद्यालयों से आए विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। अंग्रेजी भाषण प्रतियागिता में निर्णायक मंडल की भूमिका में प्रियदर्शनी महाविद्यालय जींद से प्रोफेसर समिता आशरी और हिंदू कन्या महाविद्यालय से लेक्चरर अंजलि गुप्ता ने शिरकत की।

इंडस संस्थाओं के निदेशक सुभाष श्योराण, कॉर्डिनेटर प्रवीन परूथी, स्कूल निदेशिका रचना श्योराण, स्कूल प्राचार्या अरूणा शर्मा, उपप्राचार्य प्रवीन कुमार, मुख्याध्यापिका गुरमीत कौर, आईसीआई निदेशक संजीव तायलने उनका स्वागत किया।

अंग्रेजी भाषाण प्रतियोगिता सीनियर ग्रुप में इंडस पब्लिक स्कूल जींद कक्षा बारहवीं से गौरिका ने प्रथम स्थान, इंडस पब्लिक स्कूल कैथल कक्षा ग्यारहवीं से यशप्रीत ने द्वितीय स्थान, इंडस पब्लिक स्कूल मिर्चपुर कक्षा बारहवीं से खुशी ने तृतीय स्थान और इंडस पब्लिक स्कूल किनाना कक्षा ग्यारहवीं से दक्ष ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। जूनियर ग्रुप से इंडस पब्लिक स्कूल हिसार कक्षा दसवीं से अथर्व ने प्रथम स्थान, इंडस पब्लिक स्कूल हिसार से ही कक्षा दसवीं से अक्षिता ने द्वितीय स्थान, इंडस पब्लिक स्कूल कक्षा दसवीं से खुशी ने तृतीय स्थान और इंडस पब्लिक स्कूल रोहतक कक्षा दसवीं से मानसी ने भी तृतीय स्थान प्राप्त किया।

अंडर-19 लड़कों में इंडस पब्लिक स्कूल जींद प्रथम

वहीं दूसरी ओर बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर-14 लड़कों में इंडस पब्लिक स्कूल जींद प्रथम और इंडस पब्लिक स्कूल हिसार द्वितीय स्थान पर रहा। अंडर-14 लड़कियों में इंडस पब्लिक स्कूल कैथल प्रथम और इंडस पब्लिक स्कूल जींद द्वितीय रहा। अंडर-19 लड़कों में इंडस पब्लिक स्कूल जींद प्रथम और इंडस पब्लिक स्कूल रोहतक द्वितीय स्थान पर रहा। अंडर-19 लड़कियों में इंडस पब्लिक स्कूल जींद प्रथम और इंडस पब्लिक स्कूल रोहतक द्वितीय स्थान पर रहा।

बौद्धिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास का होना जरूरी

इंडस गु्रप के निदेशक सुभाष श्योराण ने अपने संबोधन में बच्चों का हौंसला बढ़ाते हुए और खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के आधुनिक युग में मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ अतिरिक्त प्रतियागिताओं और खेलों में भी भाग लेना चाहिए। उन्होंने सभी विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी।

स्कूल प्राचार्या अरूणा शर्मा ने सभी प्रतिभागी खिलाडिय़ों को आर्शीवाद देते हुए कहा कि आज के छात्रवर्ग को शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ खेलों पर भी विषेश ध्यान देना चाहिए। खेलों के माध्यम से ही हमारे अंदर आत्मविश्वास और मेल-जोल की भावना बढ़ती है। स्कूल उपप्राचार्य प्रवीन कुमार ने सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है।

