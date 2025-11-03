Jind News : किसान समस्याओं को लेकर इनेलो कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

लघु सचिवालय पहुंच ज्ञापन एसडीएम को सौंपा

Jind News(आज समाज) जींद। इनेलो कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर सोमवार को शहर में प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय पहुंच कर मांगों को लेकर ज्ञापन एसडीएम सत्यवान मान को सौंपा।

प्रदर्शन से पहले इनेलो कार्यकर्ता लघु सचिवालय के निकट प्रदेशाध्यक्ष एवं जींद प्रभारी रामपाल माजरा के नेतृत्व में धरने पर बैठे। धरने की अध्यक्षता पार्टी जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह रेढू ने की। रामपाल माजरा ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। हमेशा किसानों के खिलाफ चलने का काम करती है और उनके बीच भरम की स्थिति पैदा करती है लेकिन धरातल पर किसी प्रकार का कोई सही कार्य सरकार के द्वारा नही किया जा रहा है।

इसलिए मजबूर होकर हमें यह कदम उठाने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की मुख्य समस्याएं जलभराव के लिए मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। बार-बार मांग करने के बावजूद भी एमएसपी पर फसल नही खरीदी जा रही है और खाद व बीज समय पर उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान को लूटने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है।

भावांतर के नाम लूटा जा रहा

भावांतर के नाम पर 500 से 800 रुपये के बीच कम मूल्य देकर के उनको लूटा जा रहा है। प्राइवेट खरीदारों के द्वारा और सरकार भी भावांतर के नाम पर किसानों को कुछ नही दे रही है। इसी प्रकार से नमी के नाम पर भी धान में 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती करके किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसी के विरोध में इनेलो के सभी कार्यकाताओं अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांध कर धरना व प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार गए और कहा कि हरियाणा की तर्ज पर बिहार को विकसित करेंगे लेकिन यहां तो भ_ा बैठा दिया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नही कर रहे हें। उन्होंने मांग की कि किसानों की सभी समस्याओं का तुरंत समाधान करने का काम किया जाए। इस मौके पर बलराज नगूरां, सुदेश कंडेला, राजीव चोपड़ा, प्रताप लाठर, लखविंद्र चहल सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

