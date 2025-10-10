Jind News : त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस ने बाजारों में निकाला फ्लैग मार्च

साइबर अपराधों के प्रति सचेत रहें आमजन : एसपी कुलदीप सिंह

Jind News (आज समाज) जींद। त्योहारों के इस उल्लासपूर्ण माह में जब पूरा जींद सजावट और खुशियों की रोशनी में नहा रहा है वहीं पुलिस प्रशासन भी जनसुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण सतर्कता और सजगता के साथ सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह मार्गदर्शन में थाना सिटी जींद, थाना शहर सफीदों तथा थाना सदर जींद व थाना उचाना की पुलिस टीमों ने अपने-अपने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाल कर नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास और शांति का संदेश स्थापित किया।

सिटी थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार, थाना शहर सफीदों प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार तथा थाना सदर जींद प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह व थाना उचाना के प्रभारी उप निरीक्षक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में पुलिसबल ने अपने-अपने थाना क्षेत्र के इलाका व मुख्य बाजारों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल व वाहनों के माध्यम से फ्लैग मार्च किया। शहरी क्षेत्रों में अलग से यातायात पुलिस के नाके लगाए गए हैं।

नागरिकों से अपील की त्योहारों के दौरान रहें सतर्क

इस दौरान पुलिसकर्मियों ने नागरिकों से अपील की कि वे त्योहारों के दौरान सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। फ्लैग मार्च का उद्देश्य त्योहारों के अवसर पर जनता में पुलिस की सक्रिय उपस्थिति का अहसास कराना तथा असामाजिक तत्वों में कानून का भय और शांति का विश्वास स्थापित करना रहा।

एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन हर नागरिक की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। हमारा प्रयास है कि जींद का प्रत्येक नागरिक अपने त्योहार शांति, सौहार्द और सुरक्षित वातावरण में मना सके। वहीं उन्होंने जिलावासियों को सचेत करते हुए कहा कि त्योहारों का मौसम आते ही जहां एक ओर बाजारों में रौनक बढ़ जाती है वहीं ऑनलाइन प्लेटफार्स पर भी लोगों की भीड़ उमडऩे लगती है।

सावधानी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच

खरीददारी, ऑफर्स, गिफ्ट्स और कैशबैक के नाम पर साइबर ठग सक्रिय हो चुके हैं। जो हर साल नए-नए तरीकों से भोलेभाले लोगों को जाल में फंसा कर उनकी मेहनत की कमाई पर डाका डालते हैं। इसलिए साइबर अपराधों से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। कोई भी संदिग्ध कॉल, लिंक या लेनदेन दिखाई दे तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाने या साइबर हैल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं।

यह भी पढे : Faridabad News : प्रत्येक विभाग अपने पोर्टल मामलों की प्रगति की नियमित करें समीक्षा : डीसी विक्रम सिंह