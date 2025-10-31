Jind News : जुलाना में 51 करोड़ की लागत से हर घर को मिलेगा स्वच्छ जल

भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी ने किया शिलान्यास

Jind News(आज समाज) जींद। जुलाना में 51 करोड़ की लागत से पेयजल किल्लत से लोगों को छुटकारा मिलेगा। जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा पाईपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। पहले चरण में करीब 6.5 करोड़ की लागत से नई पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ है। 51 करोड़ की लागत से यह काम अगले कुछ महीनों में पूरा होगा।

पाइन लाइन बिछाने के कार्य का किया शिलान्यास

कार्यक्रम की शुरूआत को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मुख्यातिथि के रूप में जुलाना से भाजपा प्रत्याशी रहे कैप्टन योगेश बैरागी ने शिरकत की। कैप्टन योगेश बैरागी ने पाइन लाइन बिछाने के कार्य का शिलान्यास किया। कैप्टन योगेश बैरागी ने कहा कि जुलाना की सभी समस्याओं को समाधान किया जा रहा है। कस्बे के लोगों को पेयजल किल्लत से होकर गुजरना पड़ रहा था।

नई पाइप लाइन बिछाने से कस्बे के लोगों को बहूत सुविधा मिलेगी और हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचेगा। भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास नीति के तहत हर वर्ग का एक समान विकास करवा रही है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधा पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है। इस मौके पर जनस्वास्थ्य विभाग के एसडीओ सतीश कुमार नैन, मार्केट कमेटी चेयरमैन मनोज कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे।

