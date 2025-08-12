Jind News : एचकेआरएनएल कर्मियों ने वीसी को सौंपा ज्ञापन

विश्वविद्यालय कर्मचारियों की जॉब सुरक्षा अधिनियम लागू कराने की मांग

Jind News (आज समाज) जींद। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में कौशल रोजगार निगम के तहत लगे विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने जॉब सुरक्षा अधिनियम को लागू करने को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति व कुलसचिव को मंगलवार को ज्ञापन सौंपा।

विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने बताया कि हरियाणा सरकार ने नौकरी सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यरत ग्रुप सी व ग्रुप डी के कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा देने का प्रावधान दिया था। जो कि विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि नोकरी सुरक्षा अधिनियम को एक साल पूरा होने को है पर अभीतक इस एक्ट को लागू नहीं किया गया।

एक्ट के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित

विश्वविद्यालय में 150 के करीब कर्मचारी है जो 2024 को अपने पांच साल पूरे कर चुके हैं। परंतु अभी तक इस एक्ट के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित है। सरकार ने अभी तक एसओपी भी जारी नही की है। जिसे जल्द से जल्द जारी करना चाहिए।

इस मौके पर विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. रामपाल सैनी व कुलसचिव प्रो. लवलीन मोहन ने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाएगा और इस मुद्दे को कार्यकारी परिषद की मीटिंग में रखा जाएगा और इस पर विचार किया जाएगा। इस मौके पर कौशल रोजगार निगम के तहत लगे समस्त विश्वविद्यालय कर्मचारी मौजूद रहा।

