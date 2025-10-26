Jind News : महामहिम राज्यपाल पहुंचे जुलाना

मृतक एएसआई संदीप कुमार लाठर के परिजनों से की मुलाकात, बंधाया ढांढस

Jind News(आज समाज) जींद। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष रविवार को जुलाना पहुंचे। यहां उन्होंने हाल ही में दिवंगत हुए एएसआई संदीप कुमार लाठर के निवास पर जाकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। महामहिम ने संदीप कुमार लाठर की माता इंद्रावती, पत्नी संतोष, पुत्र विहान व पुत्री रूपक और अन्य परिजनों को सांत्वना दी तथा इस कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की अपील की।

व्यक्तिगत तौर पर भी गहरा आघात

महामहिम राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने इस अवसर पर मृतक के बच्चों की शिक्षा के लिए अढ़ाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का मुखिया होने के नाते दिवंगत संदीप के देहांत से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी गहरा आघात पहुंचा है। क्योंकि संदीप जैसे अधिकारी राज्य की सेवा भावना के प्रतीक होते हैं। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि संदीप कुमार लाठर के निधन से समाज ने एक कर्मठ, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को खो दिया है।

पुलिस विभाग को भी उनके जाने से अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। महामहिम के साथ उनकी धर्मपत्नी मित्रा घोष भी उपस्थित रही। गौरतलब है कि संदीप कुमार लाठर हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर रोहतक में तैनात थे। गत दिनों उनका निधन हो गया था। इस अवसर पर उनके साथ एडीसी विवेक आर्य, एएसपी सोनाक्षी सिंह, कैप्टन योगेश बैरागी तथा गांव के कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

