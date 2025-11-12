Jind News : दिल्ली में हुए आतंकी हमले के विरोध में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन

मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा

Jind News(आज समाज) जींद। विश्व हिन्दू सेना नरवाना व गौरक्षा दल ने बुधवार को दिल्ली में हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी, प्रदीप शर्मा, नरेंद्र मोर, उपेंद्र शर्मा ने कहा कि देश विरोधी ताकतों को सिरे से खत्म किया जाना चाहिए।

आतंकवादी हमले में बेगुनाहों की हुई मौत

इन ताकतों के खिलाफ ऐसा सख्त कानूनन कार्रवाई की जाए। जिससे यह ताकतें कोई भी घृणित कार्य करने से पहले सौ बार सोचें कि इसका अंजाम क्या होगा। दिल्ली में हुआ आतंकवादी हमले में बेगुनाहों की मौत हुई है। सरकार मृतक परिवारों की मदद करे। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने मांग की कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ठोस कदम उठाए।

जब तक ठोस कदम नही उठाए जाएंगे तब तक देशविरोधी ताकतें सिर उठाती रहेंगी। अब समय आ गया है कि इन ताकतों को करारा जवाब दिया जाए। बाद में प्रदर्शनकारी देशविरोधी ताकतों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में दीपक रोहिल्ला, अंकुर शर्मा, रामविलास शर्मा, मनदीप चहल, आशु कुंडू, रामजाने रैबारी, कृष्ण व सैंकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

