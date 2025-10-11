Jind News : राजकीय महाविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा खोले जाएंगे वीटा बूथ

ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को कालेज प्रांगण में ही खाने-पीने की चीजे मुहैया करवाना उद्देश्य

प्रदेश के 49 राजकीय कालेज और 12 एडीड कालेजों ने वीटा बूथ खोलने को लेकर जताई सहमति

Jind News(आज समाज)जींद। राजकीय महाविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा वीटा बूथ खोले जाएंगे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को कालेज प्रांगण में ही खाने-पीने की चीजे मुहैया करवाना है। प्रदेश के 49 राजकीय कालेज और 12 एडीड कालेजों ने वीटा बूथ खोलने को लेकर अपनी सहमति जताई है। वीटा बूथ खोलने के लिए कालेज प्रशासन द्वारा जगह मुहैया करवाई जाएगी। अगर वीटा बूथ महाविद्यालयों में खुलते हैं तो विद्यार्थियों को खाने-पीने की चीजें मिल पाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों को प्राथमिकता

गौरतलब है कि शहरी क्षेत्रों में महाविद्यालयों में कैंटीन चल रही हैं। ऐसे में वहां विद्यार्थियों को दोपहर के समय समोसा, चिप्स, बिस्कुट, दूध व चाय सहित अन्य चीजें मिल जाती हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर महाविद्यालयों में कैंटीन नहीं है। ऐसे में दोपहर के समय कई बार खाने-पीने की चीजें नहीं मिल पाती। अब उच्चतर शिक्षा विभाग राजकीय महाविद्यालयों में वीटा बूथ खोलने की तैयारी की जा रही है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य एवं जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी डा. सत्यवान मलिक ने बताया कि राजकीय महाविद्यालयों में वीटा बूथ खोलने को लेकर उच्चतर शिक्षा विभाग ने आवेदन मांगे हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिससे विद्यार्थियों को कालेज परिसर में खाने-पीने की चीज मुहैया हो सके।

