Jind News : स्वास्थ्यकर्मियों ने बुखार पीडि़तों की बनाई रक्त पट्टिकाएं

ग्रामीणों को मौसमी बीमारियों को लेकर जागरूक किया

Jind News(आज समाज) जींद। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खरकरामजी के तहत निडानी गांव में स्वास्थ्य सुपरवाइजर तेजबीर सिंह व ब्लॉक एजुकेटर महेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्यकर्मियों ने गांव में सर्वे किया। जिसके तहत बुखार पीडि़तों की रक्त पट्टिकाएं बनाई गई व टंकी, कूलर, होदी, ड्रम, फ्रिज के पीछे लगी वेस्ट ट्रे में मच्छर के लार्वा की जांच की गई। ग्रामीणों को मच्छरजनित बीमारियों की जानकारी से संबंधित पम्पलेट भी बांटे गए। स्वास्थ्य सुपरवाइजर तेजबीर सिंह ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि डेंगू को खत्म करने के लिए सभी सहयोग करें।

स्वच्छता को दें प्राथमिकता

डेंगू को समय पर पहचान कर और रोकथाम के उपाय अपना कर हम न केवल खुद को बल्कि पूरे समुदाय को इस जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं। स्वच्छता को प्राथमिकता दें, जानकारी साझा करें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाएं। एक साथ मिल कर ही हम डेंगू मुक्त भारत का सपना साकार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू बुखार संक्रमित मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है जोकि दिन के समय काटता है। यह मच्छर साफ पानी में अपना जीवन चक्र पूरा करता है।

डेंगू के लक्षण बताते हुए कहा कि इसमें अचानक तेज बुखार आता है, अचानक तेज सिर दर्द होना, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, जो कि आंखों को घुमाने से बढ़ता है होता हे। उन्होंने मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय बताते हुए कहा कि प्रत्येक रविवार को अपने घर में सूखा दिवस मनाएं, सभी पानी के बर्तनों कूलर, टंकी, फ्रीज व गमले इत्यादि को खाली करके सुखाएं।

घरों के आसपास गड्ढों को मिट्टी से भरवा लें

क्योंकि बीमारी फैलाने वाला मच्छर इन्ही स्थानों पर जमा हुए साफ पानी में पनपता है। बचाव बारे जागरूक करते हुए कहा कि घरों के आसपास गड्ढों को मिट्टी से भरवा लें। अपने कूलर को या अन्य पानी से भरे हुए बर्तन सप्ताह में एक बार अवश्य खाली करें वह कपड़े से अच्छी तरह रगड़ कर साफ करके ही प्रयोग करें। शरीर को ढक कर रखें तथा मच्छररोधी दवा या क्रीम व कीटनाशक दवाई से उपचारित मच्छरदानी का उपयोग करें एवं पूरी बाजू के वस्त्र पहनें। छतों पर रखी पानी की टंकियों को ढक्कन लगाकर बंद रखें।

