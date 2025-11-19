Jind News : स्वास्थ्यकर्मियों ने काले बिल्ले लगा किया टीकाकरण

मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारी

Jind News(आज समाज) जींद। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर लंबित मांगों के समाधान न होने के विरोध में बुधवार को एमपीएचडब्ल्यू वर्ग कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर टीकाकरण किया। स्वास्थ्यकर्मियों ने कहा कि बार-बार पत्राचार एवं ज्ञापन के बावजूद भी सरकार द्वारा मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। जिससे कर्मियों में रोष है।

एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला, महासचिव सहदेव आर्य, उप प्रधान सुदेश रानी ने बताया कि आगामी जनवरी माह तक प्रत्येक बुधवार को काले बिल्ले लगा कर टीकाकरण किया जाएगा एवं सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ रोष जताया जाएगा। राज्य प्रेस सचिव संदीप कुंडू ने कहा कि ऑनलाइन कार्यों के नाजायज भार एमपीएचडब्ल्यू वर्ग पर डालने से मानसिक परेशानी के दौर से गुजर रहे कर्मचारियों ने गत 25 अक्टूबर से ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टलों पर काम बंद किया हुआ है।

कुल ग्यारह पोर्टल पड़े ठप

जिससे अनमोल, एनसीडी, डिजीज सर्वेलेंस, निरोगी हरियाणा, आयुष्मान भारत, एनीमिया मुक्त भारत, सुरक्षित नारी, सुरक्षित परिवार, यूवीन वैक्सीनेशन सहित कुल ग्यारह पोर्टल ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए पहले से नियुक्त कर्मचारियों की जवाबदेही तय करवाने, मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध करवाने, एमपीएचडब्ल्यू वर्ग के पदनाम संशोधित करवाने, पदोन्नति एवं कंफर्मेशन सूचियां जारी करने, प्रमोशनल स्केल जारी करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत महिला एमपीएचडब्ल्यू को कैडर के मूल वेतनमान एफपीएल 6 का लाभ देने, ड्रेस, ट्रेवलिंग अलाउंस का लाभ देन,ए रिटायरमेंट बेनिफिट व ग्रेजुएटी का लाभ देने, मेवात व पलवल जिलों में कार्यरत कर्मचारियों को तबादलों का अवसर प्रदान करने, स्वास्थ्य कर्मचारियों को मेवात अलाउंस प्रदान करने, पदों की बहाली सहित खाली पदों को नियमित भर्ती से भरने सहित अनेक मांगें काफी लंबे समय से लंबित हैं।

जोकि बार-बार पत्राचार एवं ज्ञापन के बावजूद मांगों पर संज्ञान नही लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा व इस दौरान आमजन को होने वाली परेशानी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी।

