Jind News : स्वास्थ्यकर्मिायों ने प्रवर चिकित्सा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

एमपीएचडब्ल्यू 25 अक्टूबर से स्वास्थ्य कार्यक्रमों का ऑनलाइन कार्य करेंगे बंद

Jind News (आज समाज) जींद। बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन ब्लॉक खरकरामजी ने मंगलवार को प्रधान संदीप सिंगरोहा के नेतृत्व में प्रवर चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि एमपीएचडब्ल्यू कर्मियों की मांगे पूरी न होने के चलते आगामी 25 अक्टूबर से बिना संसाधन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की ऑनलाइन रिपोर्ट और अन्य किसी भी प्रकार की ऑनलाइन एंट्री करने के कार्य को बंद किया जाएगा। इस परेशानी के लिए विभाग स्वयं जिम्मेवार होगा।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों की रिपोर्ट को ऑनलाइन करने के लिए किया जा रहा बाध्य

प्रधान संदीप सिंगरोहा व उपप्रधान जितेंद्र सैनी ने बताया कि राज्य कमेटी के बार-बार अनुरोध के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा संसाधन उपलब्ध करवाए बिना एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों को अपने निजी मोबाइल से स्वास्थ्य कार्यक्रमों की रिपोर्ट को ऑनलाइन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों के स्वयं के मोबाइल में विभिन्न कार्यक्रमों की एप को डाअनलोड करने पर बाध्य किया जा रहा है। जोकि कर्मचारी यह तानाशाही सहन नही करेंगे। पर्याप्त मानव संसाधन, लैपटॉप, इंटरनेट और तकनीकी सहयोग

एसोसिएशन की मुख्य मांगें

जिससे कर्मचारियों का मानसिक शोषण हो रहा है। एसोसिएशन की मुख्य मांगें एनएचएम के कर्मचारियों के सेवा नियमों अनुसार एमपीएचडब्ल्यू (फिमेल) का ग्रेड पे 4200 लागू करवाने, नियमित कर्मचारियों के समान वर्दी भत्ता व यात्रा भत्ता लागू करवाना, सेवानिवृत्त पर एक मुश्त राशि को लागू करवाना एवं नियमित भर्ती में अनुभव के आधार पर वरीयता लागू करवाना शामिल हैं। बताया कि बिना कोई संसाधन उपलब्ध करवाए व बिना प्रशिक्षित कर्मचारी की नियुक्ति के बहुउद्देश्यीय वर्ग के कर्मचारियों पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए नाजयज दबाव बनाया जा रहा है एवं शोषण किया जा रहा है।

जबकि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सभी कार्यक्रमों के संचालन रिपोर्टिंग का अतिरिक्त कार्यभार के दबाव के चलते बहुउद्देश्यीय कर्मचारी मानसिक तनाव से गुजर रहा है। जिसके विरोध स्वरूप 25 अक्टूबर को सभी ऑनलाइन रिपोर्टिंग का बहिष्कार पूरे प्रदेश में होगा जिसके लिए विभाग को अग्रिम सूचना भेज दी गई है।

