Jind News : स्वास्थ्यकर्मियों ने किया रैपिड फीवर मास सर्वे

Jind News(आज समाज) जींद। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरियावाला के अंतर्गत जलालपुर कलां गांव में स्वास्थ्यकर्मियों ने रैपिड फीवर मास सर्वे किया। स्वास्थ्यकर्मी पवन श्योकंद, जयवीर नेहरा, सुशील शर्मा, रामदयाल व पवन कुमार ने सर्वे के दौरान बुखार पीड़ितों की रक्त पट्टिका बनाई और घरों के टंकी, कूलर, होदी, ड्रम, फ्रि ज के पीछे लगी वेस्ट ट्रे, छतों पर पड़े कबाड़ में लार्वा की जांच की व मलेरिया से बचाव बारे पंपलेट भी बांटे गए।

इस दौरान गांव में कई जगह बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ बारे शपथ भी दिलाई गई व पीएनडीटी एक्ट की जानकारी भी दी गई। पवन श्योकंद ने कहा कि मलेरिया बुखार संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जोकि पानी में अपना जीवन चक्र पूरा करता है।

घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें

मलेरिया में कंपकंपी के साथ बुखार आता है और पसीना आकर बुखार उतर जाता है। इसके अलावा सिर दर्द, उल्टी व दस्त, चक्कर आना, जी मचलना व पूरे शरीर में थकावट होना मुख्य लक्षण हैं। इससे बचाव के लिए अपने घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने दें। अगर पानी जमा है तो उसमें काला तेल डाल दें। कूलर का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदल दें। मच्छरदानी लगाकर सोए।

