Jind News : ओपीडी के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाने में लगा स्वास्थ्य विभाग

चिकित्सक गए डेपुटेशन पर तो वहां पीछे-पीछे पहुंचे मरीज, करी जांच

मेडिकल कालेज में औपचारिक रूप से ओपीडी का उद्घाटन होना शेष : डॉ. राजीव महेंदरू

Jind News(आज समाज) जींद। गांव हैबतपुर के पास बने संत शिरोमणी धन्ना भगत मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जाना है। उम्मीद है कि 17 सितंबर को विधिवत रूप से सीएम नायब सैनी मेडिकल कालेज की शुरूआत करेंगे। इससे पहले वहां व्यवस्थाएं बनाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल नागरिक अस्पताल से 17 चिकित्सकों को डेपुटेशन पर मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किया गया है। यहां पर धीरे-धीरे पूरे स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी और उसके बाद पीजीआई जैसी सुविधाएं लोगों को जींद में ही मिलने लग जाएंगी।

मेडिकल कालेज के 19 मंजिला भवन में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां लड़के और लड़कियों के लिए 19-19 मंजिला हास्टल भवन बनाए गए हैं। कालेज कैंपस भी सात मंजिला बनाया है। मेडिकल कालेज में 19 बड़े खंड बनाए गए हैं।

एमबीबीएस के दाखिले भी करवाने की योजना

इसमें टीचिंग अस्पताल, 750 बेड का अस्पताल, ब्लड बैंक, पैथ लैब, रेडियोग्राफी खंड, ओपीडी, गल्र्स एवं इंटरनल हास्टल, लड़कों का एवं इंटरनल हास्टल, जूनियर व सीनियर रेजिडेंट, नर्सिंग कालेज व हास्टल, निदेशक निवास, गेस्ट हाउस व शापिंग सेंटर, पावर सब स्टेशन, पुलिस स्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट बिल्डिंग, शव गृह, पुलिस थाना, सब स्टेशन, खेल परिसर शामिल हैं। स्वास्थ्य शिक्षा एवं शोध विभाग अगले साल से एमबीबीएस के दाखिले भी करवाने की योजना बना रहा है।

17 डॉक्टरों की नियुक्ति मेडिकल कालेज में हुई

उम्मीद जताई जा रही है कि 17 सितंबर को हैबतपुर मेडिकल कालेज को विधिवत रूप से शुरू किया जाए। इसके लिए ओपीडी के लिए जरूरी अन्य सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग धीरे-धीरे जुटाने में जुटा है। इसमें एक्सरे व टेस्ट जैसी सुविधाओं के लिए उपकरण जुटाए जाने हैं। फिलहाल 17 डॉक्टरों की नियुक्ति मेडिकल कालेज में हुई है। इन सभी डॉक्टरों को जींद के सिविल अस्पताल से डेपुटशेन पर लिया गया है।

कुछ डॉक्टरों की सेवाएं नियमित रूप से रहेंगी तो कुछ चिकित्सक सप्ताह में एक या दो दिन वहां सेवाएं देंगे। इनमें सर्जन, डॉ. संतलाल, डॉ. योगेश मलिक, डॉ. खुशबू, डॉ. अरविंद, डॉ. नैंसी, डॉ. रघुबीर पूनिया, डॉ. सुरजीत, डॉ. संकल्प, डॉ. तमन्ना, डॉ. हीना, डॉ. अभिमन्यु रमन, डॉ. रमनदीप, डॉ. पूर्णिमा, डॉ. प्रमोद, डॉ. सुशील कुमार की ड्यूटी लगाई गई है।

ओपीडी का उद्घाटन होना शेष

हैबतपुर मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉ. राजीव महेंदरू ने बताया कि अभी मेडिकल कालेज में औपचारिक रूप से ओपीडी का उद्घाटन होना शेष है। फिलहाल कालेज में डेपुटेशन पर आए चिकित्सकों ने उन लोगों की ओपीडी की है, जो उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। चिकित्सकों की नियुक्ति हो गई है। प्रथम चरण में डेपुटेशन पर 17 चिकित्सक लिए गए हैं। दवाएं भी उपलब्ध हैं।