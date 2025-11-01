Jind News : विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका होगी अग्रणीय : डॉ. कृष्ण मिड्ढा

By
Rohit kalra
-
0
70
Jind News : विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका होगी अग्रणीय : डॉ. कृष्ण मिड्ढा
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा।
  • सीआरएसयू में हुआ हरियाणा दिवस पर जिला स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन

Jind News(आज समाज) जींद। हरियाणा के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को जिला प्रशासन की ओर से चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में जिला स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने की।

कार्यक्रम का शुभारंभ डिप्टी स्पीकर डॉ. मिड्ढा द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण एवं दीप प्रज्जवलन के साथ किया गया। इस अवसर पर हरियाणा दिवस के उपलक्ष में पंचकूला में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव एवं प्रदर्शनी का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। लाइव प्रसारण के माध्यम से राज्यपाल के संबोधन, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण उपस्थित लोगों को दिखाया गया।

हरियाणा आज अपनी तरक्कीए उपलब्धियों और विकास की कहानी गर्व से कर रहा बयान

डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा आज अपनी तरक्कीए उपलब्धियों और विकास की कहानी गर्व से बयान कर रहा है। 1966 में मात्र छह करोड़ रुपये के बजट से आरंभ हुआ हरियाणा आज निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश के गठन के बाद सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने कार्यकाल में हरियाणा को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विकास की गति और अधिक तीव्र हुई है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में अनेक अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। खरखोदा में मारुति प्लांट की स्थापना, 10 नई आईएमटी की घोषणा, 24 फसलों पर एमएसपी देने का वायदा पूरा करना और लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 की आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं इसका उदाहरण हैं। उन्होंने बताया कि वृद्धजन पेंशन को 3200 मासिक तक बढ़ा कर सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है। वहीं डायल 112 सेवा, स्वामित्व योजना और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया जैसे कदमों ने शासन में जनता के विश्वास को और मजबूत किया है।

पारदर्शिता के सिद्धांत पर नौकरी देने की शुरुआत

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पारदर्शिता के सिद्धांत पर नौकरी देने की शुरुआत की गई थी। जिसका परिणाम आज हर युवा को निष्पक्ष अवसर के रूप में मिल रहा है। डॉ. मिड्ढा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में हरियाणा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी।

प्रदेश का प्रत्येक नागरिक इस दिशा में योगदान दे रहा है। और यही सामूहिक प्रयास भारत को विश्व में अग्रणी बनाएगा। कार्यक्रम के दौरान जिला स्तर पर छात्र व छात्राओं द्वारा एकल एवं समूह सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। जिन्हें उपस्थित दर्शकों ने सराहा। उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा द्वारा कार्यकर्म में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर कार्यक्रम का समापन किया।

यह रहे मौजूद

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य, एएसपी सोनाक्षी सिंह,  एसडीएम सत्यवान मान, डीएमसी सुरेंद्र दून, सीटीएम मोनिका रानी, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी, कॉलेज एवं स्कूलों के प्राचार्य, शिक्षकए विद्यार्थी एवं आमजन उपस्थित रहे।

यह भी पढे : Jind News : बाजारों में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवा

 