Jind News : हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन कॉलेजियम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न

चुनाव को लेकर कुल 126 चिकित्सकों में से 99 चिकित्सकों ने मतदान किया

Jind News, आज समाज , जींद। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष पद को लेकर रविवार को सात कॉलेजियम को लेकर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। दो कॉलेजियम में सर्वसम्मति बन गई थी। जबकि सात कॉलेजियम को चुनाव करवाया गया। चुनाव संपन्न करवाने के लिए एआरओ डॉ. संदीप लोहान को मनोनित किया गया था। पिछले 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि कॉलेजियम चुनाव जींद में करवाया गया।

मतदान के लिए नागरिक अस्पताल के ट्रेनिंग सेंटर को चुना गया। जहां मतदान प्रक्रिया को लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई। चुनाव को लेकर कुल 126 चिकित्सकों में से 99 चिकित्सकों ने मतदान किया। चुनाव जीतने के लिए सभी चिकित्सकों जमकर लॉबिंग भी की। रविवार को चुनाव ठीक नौ बजे शुरू हुआ। जैसे ही चार बजे चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई तो मतों की गिनती का कार्य शुरू किया गया और एक-एक कर कॉलेजियम के विजेता की घोषणा की गई है।

यह बने विजेता

चुनाव में कॉलेजियम 49 से डॉ. अनिल कौशिक, कॉलेजियम 50 से डॉ. अंशुल सोलंकी, कॉलेजियम 51 से डॉ. हेमंत, कॉलेजियम 52 से डॉ. मनदीप, कॉलेजियम 53 से डॉ. मुनीष, कॉलेजियम 54 से डॉ. रघुवीर सिंह पूनिया, कॉलेजियम 55 से डॉ. संदीप ढांडा, कॉलेजियम 56 से डॉ. सन्नी तथा कॉलेजियम 57 से डॉ. बिजेंद्र ढांडा ने जीत हासिल की। डॉ. बिजेंद्र ढांडा इस समय हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के जिला प्रधान भी हैं। अब यह कॉलेजियम प्रदेशस्तर पर एसोसिएशन के चुनाव प्रतिनिधि चुनेंगे।

नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉ. रघुवीर पूनिया व डिप्टी एमएस डॉ. राजेश भोला ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। दो कॉलेजियम में सर्वसम्मति बन गई थी। जबकि सात कॉलेजियम का रविवार को चुनाव हुआ। उन्होंने विजेता कॉलेजियम को बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

यह भी पढ़े : Scholarship Examination : नेशनल मींस मेरिट कम स्कॉलरशिप परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न