Jind News : सैक्टर सात और आठ की सड़कों के सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास

3.74 करोड़ रुपये की लागत से होगी मरम्मत : डॉ. मिड्ढा

Jind News (आज समाज) जींद। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा ने कहा कि समूचे विधानसभा में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निरंतर करोड़ों रुपये की राशि से विकास कार्यों को पूरा किया जा रहा है। आमजन से जुड़े सार्वजनिक कार्य को प्राथमिकता से संपन्न करवाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को विकासात्मक योजनाओं का लाभ मिल सके। क्षेत्र की जनता के लिए 24 घंटे जनसेवक बन कर उनकी सेवा की जा रही है। प्रत्येक वर्ग से मंत्रणा करके विकासात्मक कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। राज्य सरकार द्वारा हर वर्ग के कल्याण के लिए निरन्तर योजनाओं एवं परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम किया जा रहा है।

परियोजना के तहत ढांचागत कार्यों को किया गया शामिल

डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा मंगलवार देर सायं सैक्टर सात व आठ की सड़कों के सुधारीकरण के कार्यों को शिलान्यास करने के दौरान बोल रहे थे। इस अवसर पर एसडीएम जींद सत्यवान सिंह मान, एचएसबीपी के कार्यकारी अभियंता भूपेंद्र सिंह व बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। इस परियोजना के तहत सड़कों की मरम्मत, पुनर्रचना तथा आवश्यकतानुसार नालियों व अन्य ढांचागत कार्यों को शामिल किया गया है। जिस पर लगभग तीन करोड़ 74 लाख रुपये की लागत आएगी।

सैक्टर आठ की सड़कों पर दो करोड़ 16 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे और इन सड़कों का सुधारीकरण एवं चैड़ा किया जाएगा। सैक्टर सात की सड़कों पर एक करोड़ 58 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डा. कृष्ण लाल मिड्ढा ने कहा कि क्षेत्र की जनता को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य जारी

इन सड़कों के सुधारीकरण से आमजन को आवागमन में सहूलियत मिलेगी तथा ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारु होगी। इसी तरह शहर के अन्य इलाकों में भी चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य जारी हैं और जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना उनका दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और तय समय सीमा में कार्य पूर्ण किया जाए।

