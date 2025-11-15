Jind News : बागवानी फसलों की खेती के लिए मिलेगा अनुदान

नए बाग लगाने पर एक लाख 40 हजार रुपये तक प्रति एकड़ तक अनुदान का प्रावधान

Jind News(आज समाज) जींद। किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को बागवानी, फलों, सब्जियों फूलों और मसालों की खेती के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। बागवानी खेती में फलों के नए बाग लगाना, सब्जियों की खेती एकीकृत मॉडल के साथ करना, फलों की खेती, मसालों की खेती तथा खुशबूदार पौधों की खेती करना जैसे मद शामिल हैं।

इन फसलों की खेती के लिए किसानों को अनुदान के रूप में नए बाग लगाने पर 24 हजार 500 रुपये से एक लाख 40 हजार रुपये तक प्रति एकड़, सब्जियों की खेती पर एकीकृत मॉडल के तहत 15 हजार रुपये प्रति एकड़, अनुसूचित वर्ग के लिए 25 हजार 500 रुपये प्रति एकड़, मसालों की खेती पर 15 हजार रुपये से 30 हजार रुपये प्रति एकड़, फूलों की खेती पर आठ हजार रुपये से 40 हजार रुपये प्रति एकड़ तथा खुशबूदार पौधों की खेती पर आठ हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है।

अनुदान सहायता सीमा अधिकतम पांच एकड़ तक

अनुदान का भुगतान सीधे किसान के खाते में किया जाएगा। अनुदान सहायता सीमा अधिकतम पांच एकड़ तक ही दी जाएगी। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि बागवानी विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, आवेदन प्रक्रिया व अनुदान क्षेत्र सीमा के लिए किसान मेरी फसल, मेरा ब्यौरा, होर्टनेट पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, लाभ प्राप्त करने वाले किसान के पास अपना आवेदन और व्यक्तिगत विवरण, परिवार पहचान पत्र, आवेदक के बैंक खाते का पूर्ण विवरण तथा आवश्यकतानुसार अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।

