Jind News : राजकीय रेलवे पुलिस ने स्टेशन पर चलाया जागरूकता अभियान

त्योहारी सीजन में मैसेज भेजकर देंगे अलग-अलग प्रलोभन : चरण सिंह

Jind News(आज समाज) जींद। दीपावली एवं अन्य त्योहारों के मध्यनजर राजकीय रेलवे पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से बुधवार को राज्यभर में रेलगाडिय़ों एंव रेलवे स्टेशनों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा। इसके तहत एक और जहां डॉग स्कवायड के साथ सामान की जांच की जा रही है कि ताकि कोई व्यक्ति विस्फोटक सामग्री तो नही ले रहा और इसके अलावा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है कि वे यात्रा के दौरान किस प्रकार की सावधानी रखें और किसी अनजान व्यक्ति से खाने अथवा पीने की कोई वस्तु न लें।

उन्हें साइबर अपराध से बचने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार अपराधी प्रवृत्ति के लोग त्योहारों के मध्यनजर नए-नए तरीके से लोगों को ठगने का कार्य करते हैं। जिला मुख्यालय जींद राजकीय रेलवे पुलिस थाना प्रभारी चरण सिंह की अगुवाई में बुधवार को जींद रेलवे जंक्शन पर जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रभारी चरण सिंह ने बताया कि यदि आपके व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर पर कोई लिंक आए तो उस पर क्लिक न करें।

त्योहारी सीजन शुरू

यदि कोई बैंक कर्मचारी बन कर आपसे खुद की जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल भी कुछ न बताएं। अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। अब अज्ञात लोग मोबाइल नंबरों पर मैसेज भेजकर कई तरह के प्रलोभन देंगे। सामान खरीदने पर छूट देने के भी मैसेज भेजेंगे। इसलिए यह सभी फर्जी मैसेज हैं। यह सब ठगने के तरीके हैं। इसके अलावा उन्होंने यात्रियों को पर्यावरण बचाने के लिए पौधे लगाने का भी संदेश दिया। उन्होंने महिला की सुरक्षा को लेकर जागरूक किया और उन्हें उनके अधिकारियों के बारे में भी अवगत करवाया तथा स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया।

थाना प्रभारी ने बताया कि राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा एसपी निकिता गहलोत के दिशा-निर्देश पर बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। साइबर अपराध के प्रति जागरूक होना ही बचाव है। त्योहारी सीजन के मध्यनजर विभाग की बहुत ही सार्थक पहल है और इससे आमजन को बहुत लाभ मिल रहा है।

यह भी पढ़े : Jind News : रेलवे रोड पर हुआ अंधेरा ,नहीं जल रही स्ट्रीट लाइटें