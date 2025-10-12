Jind News : आईपीएस पूरन मामले मे सरकार पूरी तरह से कटीबद्ध : कार्तिकेय शर्मा

कानून सभी के लिए एक समान, मृतक परिवार को अवश्य मिलेगा न्याय

पीएम नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को सोनीपत आगमन पर अधिक से अधिक संख्या में सोनीपत पहुंचने का आह्वान

Jind News (आज समाज) जींद। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि आईपीएस पूरन मामले मे सरकार पूरी तरह से कटीबद्ध है। इस मामले में जो कारवाई बनेगी सरकार वो कारवाई करेगी। कानून सभी के लिए एक समान है। मामला चाहे हरियाणा का हो या चंडीगढ़ का। सरकार कारवाई करेगी। हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। हम भी यही चाहते हैं कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए और न्याय अवश्य मिलेगा।

ज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा रविवार को जुलाना के गांव सिरसा खेड़ी पहुंचे और सती माता के मंदिर का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि इसका फायदा हर किसी तक पहुंच सके। इस कार्यक्रम के तहत हरियाणा के उद्यमी लोग, कमेरा वर्ग के लोगों को कैसे फायदा पहुंचाया जा सके के प्रयास किए जा रहे हैं। आज स्वदेशी का क्या मतलब होता है, अपने वोकल फॉर लोकल का क्या मतलब होता है वो आमजन को पता होना जरूरी है।

सरकार ने जीएसटी का दोहरा तोहफा दिया : सांसद कार्तिकेय शर्मा

राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि दीपावली का पर्व है। पर्व पर हम विदेशी लडिय़ां खरीदते हैं। अगर पर्व पर हम अपने कुम्हार भाइयों द्वारा बनाए गए दियों को खरीदते हैं, जोकि हमारी संस्कृति और प्रथा भी और माता लक्ष्मी भी अराधना भी दिये से करते हैं। इससे उनका भी फायदा होगा और अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचेगा। शर्मा ने कहा कि सरकार ने जीएसटी का दोहरा तोहफा दिया है। एक तरफ तो जीएसटी में छूट दी गई है और दूसरी तरफ टैक्स में भी छूट दी गई है।

हर प्रोडक्ट के ऊपर दाम कम करने का काम किया है। केवल दो ही स्लैब बना दिए गए हैं। इसका फायदा हर व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि आगामी 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत कि धरती पर आ रहे है। एक साल हरियाणा सरकार के पूरे होने पर हरियाणा कि जनता 17 अक्टूबर को मोदी जी के विचार सुनने को उत्साहित है।

सोनीपत पहुंच कर प्रधानमंत्री के ओजस्वी भाषण को सुनें

राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी लोगों के मुख्यमंत्री है। वो किसान वर्ग को समझने वाले हैं, उनकी बात को समझते हैं, उनके हित को समझते हैं। वो हमेशा लोगों के बीच में रहने के लिए प्रयास रहते हैं। उनके एक साल का कार्यकाल बेहतरीन रहा है। आने वाले चार सालों में जो-जो वादे जनता से किए हैं, उन्हें पूरा किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वो अधिक से अधिक संख्या में सोनीपत पहुंच कर प्रधानमंत्री के ओजस्वी भाषण को सुनें।

