Jind News : राजकीय महाविद्यालय ने जीती खो-खो प्रतियोगिता

विजेता टीम को मेडल पहना कर सम्मानित किया

Jind News (आज समाज) जींद। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के बीच पुरुष वर्ग खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय महाविद्यालय में किया गया। प्रतियोगिता में खिलाडिय़ों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। समापन अवसर पर विजेता टीमों को राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. सत्यवान मलिक ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया।

खेल व्यक्ति में अनुशासन, एकता और संघर्षशीलता की भावना

इस अवसर पर उन्होंने खिलाडिय़ों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल व्यक्ति में अनुशासन, एकता और संघर्षशीलता की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने विजेता खिलाडिय़ों को भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। इस प्रतियोगिता में राजकीय महाविद्यालय जींद की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। द्वितीय स्थान विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग सीआरएसयू जींद ने प्राप्त किया।

वहीं तृतीय स्थान राजकीय महाविद्यालय अलेवा व राजकीय महाविद्यालय जुलाना ने संयुक्त रूप से हासिल किया। इस अवसर पर डॉ. रणधीर सिंह, डॉ. सतीश मलिक, कृष्ण श्योकंद व डॉ. नरेश देशवाल विशेष रूप से मौजूद रहे और खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन किया।

