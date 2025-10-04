Jind News : हिंदू कन्या महाविद्यालय में आयोजित टैलेंट प्रतियोगिता में जमकर थिरकी छात्राएं

छात्राओं की प्रतिभा ही हमारी असली पूंजी : डॉ. पूनम मोर

Jind News (आज समाज) जींद। हिंदू कन्या महाविद्यालय के सभागार में शनिवार को युवा एवं सांस्कृतिक विभाग चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के निर्देशन में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। यह दिन महाविद्यालय के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित होने योग्य रहा। क्योंकि छात्राओं की सृजनात्मकता, कला और अद्भुत ऊर्जा ने पूरे पंडाल को आलोकित कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की पूर्व छात्रा व ललित कला के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सुनीता पांचाल और प्राचार्या डॉ. पूनम मोर ने किया।

विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रेरक वक्ता व समाजसेवी के रूप में पहचान बना चुकी कुमारी रोमी रमन ने शिरकत की। प्राचार्या डॉ. पूनम मोर ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि छात्राओं की प्रतिभा ही हमारी असली पूंजी है। ऐसे आयोजन न केवल उनकी छिपी हुई क्षमताओं को सामने लाते हैं बल्कि उनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना भी जगाते हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल पुस्तक तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण है।

छात्राओं ने अपनी प्रतिभा से मोहा सबका मन

इस समारोह के प्रथम चरण के दौरान छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे कविता व भाषण पाठ प्रतियोगिता, संस्कृत श्लोक, अभिनय, फोटोग्राफी, रंगोली व पेंटिंग प्रतियोगिता, वादन व गायन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, हरियाणवी कला से संबंधित प्रतियोगिता, हस्तकला से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन विभिन्न विभागों के द्वारा किया गया। द्वितीय चरण में नृत्य की प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए अपनी-अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

निर्णायक मंडल की भूमिका सांस्कृतिक विभाग की संयोजिका डॉ. क्यूटी एवं सह संयोजिका आरती सैनी द्वारा निभाई गई। इन सभी प्रतियोगिताओं में विजेता छात्राओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने पर सुनीता पांचाल एवं महाविद्यालय प्राचार्या के द्वारा पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिए गए।

सभी तकनीकी व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध

मुख्य अतिथि सुनीता पांचाल ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पुराने समय में जब छात्राओं को अपने घर से बाहर जाकर पढऩे की अनुमति नही होती थी और संसाधनों के भी अभाव होते थे हमारा समय तब का समय था और हम उसे समय से लेकर आज तक में अपने आप को जो के तो बनाए हुए हैं लेकिन अब जब संसाधनों का कोई अभाव नही है और सभी तकनीकी व्यवस्थाएं और सुविधाएं भी आप लोगों को उपलब्ध हैं तो आप सब छात्राओं को सही मार्ग पर चलना चाहिए और अपने लिए मंजिल खुद तय करनी चाहिए।

विशिष्ट अतिथि रोमी रमन ने अपने प्रेरक उद्बोधन एवं संगीत के द्वारा छात्राओं में जोश भर दिया। उन्होंने अपने एक हरियाणवी गीत लाडो बेटी सुन कर समस्त पंडाल को भाव विभोर कर दिया। उनके द्वारा गाई गई यह प्रेरणा पद पंक्तियां समस्त पंडाल में ऊर्जा का संचार कर गई।

समस्त टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ रहा मौजूद

संपूर्ण कार्यक्रम के सफल संचालन में विभिन्न विभागों की प्राध्यापिकाओं ने विभिन्न प्रकार के कार्यभार को बाखूबी संभाला। समारोह के अंत में प्राचार्या डॉ. पूनम मोर व वरिष्ठ प्राध्यापिकाओं ने मुख्यअतिथि सुनीता पांचाल व विशिष्ट अतिथि रोनी रमन का धन्यवाद ज्ञापन स्मृति चिन्ह देकर किया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय का समस्त टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ मौजूद रहा। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ।

