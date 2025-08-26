Jind News : गेहूं चोरी के मामले में चार गिरफ्तार, दो दिन के रिमांड पर

नरवाना में गोदाम से 60 बैग गेहूं चोरी का आरोप

Jind News(आज समाज) जींद। टोल प्लाजा के निकट गोदाम से 60 बैग गेहूं के चोरी करने के मामले में शहर थाना नरवाना पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। नरवाना निवासी अंकित ने गत 23 अगस्त को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसने टोल प्लाजा के निकट गोदाम बनाया हुआ है। जिसमें गेहंू का भंंडारण किया हुआ है।

60 बैग गेहूं मिले गायब

जब उसने गेहंू के स्टॉक की जांच की तो उसमें से 60 बैग गेहूं के गायब मिले। पूछताछ करने पर गेहंू के बैगों का कोई सुराग नही लगा। शहर थाना नरवाना पुलिस ने अंकित की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच को आगे बढाया तो जाखल फतेहबाद निवासी अनमोल, दीपक, आहूलपुर गोरा राम, हरमेश का नाम सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपितों से रिमांड के दौरान चोरी की गई गेहू को बरामद करने के साथ अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ करेगी।