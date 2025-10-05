Jind News : श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामराये में पंडित केदारनाथ शर्मा संस्कृत भवन (एआई) की रखी आधारशीला

- पूर्व मंत्री विनोद शर्मा, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भगवान परशुराम की करी अराधना
- पौधारोपण कर स्वच्छता व अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान
Jind News(आज समाज नेटवर्क) जींद। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा रविवार को गांव रामराये स्थित श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामराये में पहुंचे। यहां उन्होंने पंडित केदारनाथ शर्मा संस्कृत भवन (एआई) की आधारशीला रखी। सबसे पहले पिता व पुत्र ने भगवान परशुराम की विधि विधान से अराधना की और कार्यक्रम में मौजूद लोगों से उनका हालचाल पूछा। वहीं महाविद्यालय में पहुंचने पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया और फूल मालाओं व सम्मान स्वरूप पगड़ी पहनाई। हालांकि कार्यक्रम में कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा को भी पहुंचना था लेकिन किसी कारण वो नही आ सकी।
महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अनुसार यह शिलान्यास समारोह शिक्षा के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में यह आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। आयोजन में धर्मवीर पिंडारा, फूलकुमार शास्त्री, नरेंद्र नाथ शर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, विरेंद्र पिंडारा सुरेंद्र गौतम, मनोज शर्मा एडवोकेट, कमल गौतम, गौरव शर्मा, कमल कुमार शर्मा, अशुतोष शर्मा, प्रदीप शर्मा, राजेश शर्मा, जितेंद्र कौशिक, जितेंद्र शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
भवन में बच्चे नई तकनीक के साथ पढ़ाई कर सकेंगे
गांव रामराये स्थित श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामराये में पंडित केदारनाथ शर्मा संस्कृत भवन (एआई) का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। यह अत्याधुनिक भवन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढाई के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस भवन में बच्चे नई तकनीक के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। पूर्व मंत्री विनोद शर्मा, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भवन की आधारशीला उद्घाटन के बाद महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया ओर स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने का आह्वान किया।