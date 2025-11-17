Jind News : वन मित्रों को नही मिल रही सुविधाएं और वेतन

सीटीएम को ज्ञापन सौंपा वेतन दिलाने की मांंग

Jind News(आज समाज) जींद। वन विभाग के वन मित्रों ने सोमवार को प्रधान मुकेश बेलरखां के नेतृत्व में वन विभाग की सुविधाएं और वेतन न मिलने को लेकर ज्ञापन सीटीएम मोनिका को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मुकेश ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए हरियाणा वन विभाग में वन मित्र योजना के तहत वन मित्र भर्ती कर रखे है।

पिछले डेढ़ साल से लगातार लगा रहे पेड़

वन मित्र पिछले डेढ़ साल से लगातार पेड़ लगा रहे हैं और उनकी देखभाल कर रहे है। हरियाणा को हरा-भरा बनाने में जीजान से जुटे है लेकिन वन मित्रों को वन विभाग की ना तो कोई सुविधा और ना ही वेतन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पर्यावरण को पेड़ लगा कर ही बचाया जा सकता है। पर्यावरण अपने आप स्वस्थ होगा, जब हर घर में वन मित्र द्वारा लगाया गया वृक्ष होगा।

इसी उद्देश्य को लेकर वन मित्र पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया गया है। उसमें जितने भी पेड़ लगेंगे, उनकी रक्षा भी वन मित्र करेंगे। यह प्रावधान वन मित्र योजना में है।

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वादा किया था कि बीपीएल परिवारों के वन मित्रों को रोजगार देकर उनकी आय में बढ़ोत्तरी करेंगे। जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। उन्होंने मांग की कि वन मित्रों को वन विभाग द्वारा उपलब्ध सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं और उनका बकाया वेतन दिलाया जाए।

