Jind News : किसानों को जान जोखिम में डालकर खेत में पड़ रहा है आना-जाना

खेत में गंदे पानी से होकर ट्रैक्टर से जाते हुए किसान।
  • सीवरेज का गंदा पानी रास्ते में भरने से खेत में आना-जाना हुआ मुश्किल

Jind News (आज समाज) जींद। उचाना कलां के किसानों को जान जोखिम में डालकर खेत में आना-जाना पड़ रहा है। एसटीपी के पास बने उचाना कलां के अंडरपास के पीछे जो बड़ौदा की तरफ रास्त जाता है वहां पर सीवरेज का गंदा पानी रास्ते में भरने से खेत में आना-जाना मुश्किल हो गया है। यहां पर पानी भरने से दलबल हो गई है। शासन से लेकर प्रशासन तक किसान गुहार लगा चुका है अब किसान को सीएम से ही इस समस्या के स्थाई समाधान की आश है।

प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत करने के बाद सीएम विंडो में शिकायत करके थक चुके किसान ने अब सीएम नायब सिंह सैनी को समाधान के लिए शिकायत भेजी है। किसान सुरेंद्र श्योकंद, ईश्वर श्योकंद, प्रदीप, संदीप ने बताया कि एसटीपी से आगे जो अंडरपास है उसके पीछे से बड़ौदा की तरफ उसके खेतों में रास्ता जाता है।

सीवरेज का गंदा पानी कच्चे रास्त में भरने से दलदल बनी

यहां पर सीवरेज का गंदा पानी कच्चे रास्त में भरने से दलदल बनी है तो यहां पर बिना बाढ़ के ही बाढ़ जैसे हालात रास्ते में बने हुए है। कई बार तो खेत में आते-जाते समय ट्रैक्टर-ट्राली पलटते-पलटते बचे है। अब धान की कटाई के बाद उसे मंडी में लाने के समय भी परेशानी होगी। यहां पर कई बार ट्रैक्टर-ट्राली को नुकसान भी हो चुका है। खेत में आना-जाना मुश्किल होता जा रहा है। स्थानीय प्रशासन को शिकायत करके हार चुके है।

यहां पर करीब 40 एकड़ जमीन उचाना कलां के किसानों की है खेतों में आने-जाने में परेशानी हो रही है। एसडीएम दलजीत सिंह ने कहा कि इस समस्या का स्थाई समाधान हो इसको लेकर जो शिकायत किसान की आई है उस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर रहे है।

