Jind News : सफीदों में जच्चा व बच्चा की मौत पर परिजनों ने काटा बवाल

खफा परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल शटर पर जड़ा ताला

शहर तथा सदर थाना सफीदों पुलिस ने मौके पर पहुंच संभाला स्थिति को

Jind News(आज समाज) जींद। सफीदों स्थित निजी अस्पताल पर जच्चा व बच्चा की मौत होने पर परिजनों ने ताला जड़ दिया और मृतकों के शव रख कर रोष जताया। परिजनों के लामबंद होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन दे परिजनों को शांत करवाया। मृतक जच्चा व बच्चा के शव का खानपुर में पोस्टमार्टम होगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

असंध निवासी साहिल की पत्नी आरती (28) को प्रसव के लिए सफीदों के अशोक वरदान अस्पताल में लाया गया था। यहां आरती ने बच्ची को जन्म दिया लेकिन दोनों की तबीयत बिगड़ गई। जिस पर उन्हें रेफर कर दिया। मगर जच्चा व बच्चा दोनों की मौत हो गई। जिस पर परिजन बिफर गए और निजी अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए ताला जड़ दिया।

शव का चिकित्सक बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की बात

मृतका के पति साहिल ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के दौरान चिकित्सक तथा स्टाफ की लापरवाही के कारण उसकी पत्नी व नवजात बच्ची की मौत हुई है। घटना की सूचना मिलने पर शहर थाना सफीदों प्रभारी दिनेश कुमार पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे मृतका के शव का चिकित्सक बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की बात कही। जिस पर परिजन जच्चा-बच्चा के शव को उठाने को राजी हुए। शहर थाना सफीदों प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि जच्चा च बच्चा के शवों का पोस्टमार्टम खानपुर पीजीआई में होगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

