Jind News : विदेशों में बैठे विवाह योग्य प्रत्याशियों को अब रजिस्ट्रेशन करवाने में नहीं आएगी परेशानी

अग्रवाल समाज ने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा की शुरू

Jind News (आज समाज) जींद। सात सितंबर को जींद में होने वाले परिचय सम्मेलन को लेकर अखिल भारतीय अग्रवाल समाज की बैठक रविवार को प्रधान राजकुमार गोयल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में परिचय सम्मेलन को कामयाब बनाने को लेकर विचार विमर्श हुआ। इसके साथ-साथ परिचय सम्मेलन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर भी मंथन हुआ।

पंजीकरण फार्म की हार्डकापी भर कर रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा

प्रधान राजकुमार गोयल ने कहा कि इस परिचय सम्मेलन में जहां पंजीकरण फार्म की हार्डकापी भर कर रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा है वही अब संस्था ने विवाह योग्य प्रत्याशियों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आनलाइन सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। इच्छुक अभ्यर्थी अग्रवाल समाज की अधिकृत वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडोटअग्रवा लसमाजडोटकोडोटइन पर जाकर अपना पंजीकरण आसानी से कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन करवाना अब आसान

गोयल ने बताया कि समाज के युवाओं को डिजिटल माध्यम से जोडऩे का यह प्रयास है ताकि दूर दराज के इच्छुक विवाह योग्य युवक, युवतियां भी इस सम्मेलन से जुड़ सकें और उन्हें उत्तम जीवनसाथी चुनने का अवसर मिल सकें। गोयल ने कहा कि इस ऑनलाइन सुविधा शुरू होने से अब विदेशों में बैठे विवाह योग्य प्रत्याशियों को कोई दिक्कत नही आएगी। उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अब आसान हो गया है।

गोयल ने सभी अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे अपनी विवाह योग्य संतानों का समय रहते पंजीकरण करवाएं और इस ऐतिहासिक सम्मेलन का हिस्सा बनें। बैठक में रामधन जैन, सावर गर्ग, पवन बंसल, दीपक गर्ग, मनीष गर्ग, रजत सिंगला, गोपाल जिंदल, राजेश गोयल, बजरंग लाल सिंगला, जयभगवान सिंगला सतीश कुमार, सुनील गोयल, नरेश अग्रवाल, सुशील सिंगला इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

