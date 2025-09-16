Jind News : कंडेला वाल्मीकि चौपाल में बनेगी ई-लाइब्रेरी

डिप्टी स्पीकर ने जनता दरबार लगा सुनी आमजन की समस्याएं

नागरिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान के आदेश

Jind News(आज समाज) जींद। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने मंगलवार को अपने आवास पर विशेष जनता दरबार का आयोजन किया। इस दरबार में उन्होंने आम जनता से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। यह कार्यक्रम न केवल एक जनसंपर्क का जरिया बनाए बल्कि प्रशासनिक और विकासात्मक दृष्टिकोण से भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जनता दरबार में बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याएं डिप्टी स्पीकर के सामने रखी और इन समस्याओं का अधिकांश समाधान मौके पर ही किया गया।

समस्याओं का तत्काल समाधान

इस जनता दरबार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के बीच संवाद को बढ़ावा देना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। डा. मिड्ढा ने हर एक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को मामले की शीघ्र जांच और समाधान के निर्देश दिए। जिन मामलों को तत्काल समाधान की आवश्यकता थी, उन्हें मौके पर ही हल किया गया। प्रशासनिक शिकायतों पर अधिकारियों से फोन पर बातचीत करके उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

विशेष रूप से कंडेला गांव के ग्रामीणों ने डॉ. मिड्ढा के समक्ष अपनी मांग रखी कि वाल्मीकि चौपाल में एक ई लाइब्रेरी बनाई जाए, जो गांव के बच्चों और युवाओं को डिजिटल शिक्षा के अवसर प्रदान कर सके। इस मांग को डा. मिड्ढा ने तुरंत स्वीकार किया और घोषणा की कि ई लाइब्रेरी का निर्माण शीघ्र किया जाएगा। इस घोषणा से कंडेला गांव के लोग काफी खुश नजर आएए क्योंकि इससे उनके बच्चों को आधुनिक शिक्षा और डिजिटल संसाधनों का लाभ मिलेगा।

उद्देश्य हमेशा नागरिकों से सीधे संवाद करना और उनके मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना

डिप्टी स्पीकर डॉ. मिड्ढा ने जनता दरबार में स्पष्ट रूप से कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य हमेशा नागरिकों से सीधे संवाद करना और उनके मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ संवाद करना मेरी प्राथमिकता है। उनके समस्याओं का समाधान करना ही मेरे कार्य का मुख्य उद्देश्य है और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उनके मुद्दों पर त्वरित कार्यवाही हो।

इस दौरान डॉ. मिड्ढा ने अधिकारियों को भी चेतावनी दी कि किसी भी समस्या का समाधान करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए और उन्हें जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तत्परता से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर अंत्योदय कल्याण की अवधारणा पर काम कर रही है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह भी पढ़े : Jind News : मनरेगा मेट और मजदूरों ने किया प्रदर्शन