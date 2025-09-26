Jind News : पीने के पानी की किल्लत को लेकर बधाना गांवों के लोगों ने पुलिस से सड़क जाम करने की मांगी परमिशन

बोले ग्रामीण : 17 दिन से पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीण लेकिन समाधान नहीं

Jind News (आज समाज) जींद। गांव बधाना स्थित जलघर में 17 दिनों से पीने के पानी की किल्लत को लेकर गांव के लोगों का सब्र का बांध टूट गया है और गांव के लोगों ने नगूरां पुलिस चौकी में पहुंच कर आगामी सोमवार को सड़क जाम करने की परमिशन मांगी है। गांव के लोगों का कहना है कि गांव में करीब 17 दिनों से पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है लेकिन विभाग तथा जिला प्रशासन गांव के लोगों की तो दूर की बात विधायक तक की भी बात नही सुन रहा है।

समस्या का स्थायी समाधान न कर केवल मात्र टैंंकरों के पानी की सप्लाई

शुक्रवार को गांव बधाना के रामकरण, बिंद्र, पवन कुमार, राजेश, विकास आदि लोगों ने नगूरां पुलिस को लिखित में सड़क जाम करने की मांगी परमिशन में बताया कि गांव में करीब 17 दिनों से सबमर्सीबल की मोटर की केबल जली हुई है। यही नही गांव में नहरी पानी के लिए रखी मोटर भी चल नही रही है लेकिन अधिकारी ग्रामीणों की समस्या का स्थायी समाधान न कर केवल मात्र टैंंकरों के पानी की सप्लाई कर रहा है। टैंकरों के माध्यम से पूरे गांव की पीने के पानी की किल्लत दूर होना असंभव है।

ग्रामीण महिलाओं तथा पुरूषों में सरकार तथा विभाग के खिलाफ रोष

इसके लिए बार-बार अधिकारियों के यहां चक्कर लगा चुके हैं लेकिन अधिकारी उनकी समस्या नही सुन रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं को पीने के पानी के लिए दूर-दराज खेतों का रूख करना पड रहा है। जिसके कारण ग्रामीण महिलाओं तथा पुरूषों में सरकार तथा विभाग के खिलाफ रोष जताया है। ग्रामीणों ने नगूरां पीएचसी में पहुंचे विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री से भी बधाना गांव में पीने के पानी की किल्लत को दूर करवाने की मांग की थी लेकिन अभी तक भी गांव के लोगों की पीने के पानी की समस्या का समाधान नही हुआ। जिसके कारण गांव के लोगों में जिला प्रशासन तथा सरकार के खिलाफ रोष बढता जा रहा है।

