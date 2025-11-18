Jind News : रंजिशन स्कार्पियो गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, बुलेट सवार दो गंभीर

जानलेवा हमला करने बिफरे छात्र, सीआरएसयू के सामने लगाया जाम

आरोपित को गिरफ्तार करने तथा सिविल लाइन थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Jind News(आज समाज) जींद। गोहाना रोड फ्लाईओवर नाका के निकट तेज रफतार स्कोर्पियो गाड़ी से बुलेट बाइक को टक्कर मार दी। जिसमें दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सिविल लाइन थाना पुलिस ने घायलों की शिकायत पर गाड़ी चालक के खिलाफ जानलेवा हमला करने समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया।

मंगलवार को जैसे ही घटना का पता चला तो चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के सामने जाम लगा दिया और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। छात्रों के बीच पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे और छात्रों की मांग का समर्थन किया। बाद में डीएसपी ने मौके पर पहुंच कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया।

यह है मामला

गांव मनोहरपुर निवासी प्रवेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने दोस्त के साथ बुलेट बाइक पर सवार होकर गोहाना रोड नाके से गुजर रहा था। उसी दौरान स्कोर्पियो गाड़ी ने जानबूझ कर उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आई। प्रवेश ने आरोप लगाया कि गाड़ी को कार्तिकेय चला रहा था। जो उनसे रंजिश रखे हुआ था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्तिकेय के खिलाफ जानेलवा हमला करने समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाम लगाया

आरोपित कार्तिकेय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीआरएसयू के सामने जाम लगा दिया। छात्रों कहना था कि रंजिशन के चलते दोनों छात्रों को गाड़ी से टक्कर मारी गई है। जिसमें एक छात्र के हालात गंभीर बने हुए हंै। सिविल लाइन थाना प्रभारी का रैवया मामले को लेकर सही नही था। पुलिस आरोपित को बचाने की कोशिश कर रही है। आरोपित के विदेश भागने का भी खतरा है।

उसी दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने छात्रो की मांग का समर्थन किया और आरोपित को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। छात्रों के बिफरने की सूचना पाकर डीएसपी संदीप सिंह छात्रों के बीच पहुंचे और आरोपित की गिरफतार तथा सिविल लाइन थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया।

