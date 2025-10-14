Jind News : बाल भवन में हुई जिलास्तरीय समूहगान प्रतियोगिता

जिलेभर से 65 स्कूलों के लगभग 480 छात्र व छात्राओं ने लिया भाग

Jind News(आज समाज) जींद। बाल भवन में जिला स्तरीय समूहगान प्रतियोगिताओं का शुभारंभ जिला बाल कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। मंगलवार को देशभक्ति समूहगान गीत प्रतियोगिता मे जिलेभर से 65 स्कूलों के लगभग 480 छात्र व छात्राओं ने भाग लिया। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने सभी स्कूली बच्चों को बाल भवन में होनी वाली प्रतियोगिताओं में बढ़चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जिला बाल कल्याण अधिकारी मलकीयत चहल ने बताया कि यह प्रतियोगिताएं 11 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक बाल भवन में आयोजित की जाएंगी।

आज की प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मंडल स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बाल भवन जींद की तरफ से भेजा जाएगा और जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को जिला स्तरीय बाल दिवस समारोह में उपायुक्त द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

एकल नृत्य के प्रथम और द्वितीय समूह का आयोजन

उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर को एकल नृत्य के प्रथम और द्वितीय समूह का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को की प्रतियोगिताओं में निर्णायक मंडल की भूमिका डा. क्यूटी, डा. जितेंद्र कुमार, डा. सोनू बंसल और प्रवीण कुमार ने निभाई। इस अवसर पर राकेश कुमार कार्यक्रम अधिकारी, कशिश सिंगला लेखाकार, विनोद कुमार लिपिक, मोतीराम परामर्शदाता, प्रदीप शर्मा आजीवन सदस्य व सभी स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।

