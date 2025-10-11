Jind News : बाल भवन में जिलास्तरीय बाल महोत्सव प्रतियोगिताएं शुरू

पोस्टर मेंकिग गु्रप दो में इंडस पब्लिक स्कूल की कशिश प्रथम

Jind News (आज समाज) जींद। जिला बाल कल्याण परिषद् जींद के प्रधान एवं डीसी मोहम्मद इमरान रजा के मार्गदर्शन में बाल भवन में जिलास्तरीय बाल महोत्सव प्रतियोगिताओं का शुभारंभ जिला बाल कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने कार्ड मेकिंग, स्केचिंग ऑन दी स्पॉट, पोस्टर मेकिंग, थाली पूजन, एकल गायन गीत व भाषण प्रतियोगिता में लगभग जिलेभर के 75 स्कूलों के लगभग 536 छात्र व छात्राओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया।

प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया

डीसी ने सभी स्कूली बच्चों को बाल भवन जींद में होनी वाली प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जिला बाल कल्याण अधिकारी मलकीयत सिंह चहल ने बताया कि यह प्रतियोगिताएं 11 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक बाल भवन जींद में आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सीधा राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बाल भवन जींद की तरफ से भेजा जाएगा और जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को जिला स्तरीय बाल दिवस समारोह में उपायुक्त द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

प्रतियोगिताओं में निर्णायक मंडल की भूमिका रणवीर कौशल, संदीप शर्मा, सुरेन्द्र धवन, डा. हिमांशु गर्ग, सीमा सहारण, प्रीति श्योराण, डा. चंचल, आरती सैनी, विशाल रेढू व डा. भावना ने निभाई।

यह रहे परिणाम

पोस्टर मेंकिग गु्रप दो में इंडस पब्लिक स्कूल की कशिश प्रथम, आधारशिला का शौर्य द्वितीय, जीडी गोयंका स्कूल का जिज्ञांश तृतीय स्थान पर रहा। गु्रप तीन में आधारशीला स्कूल की एंजेल प्रथम, शुभम द्वितीय, इंडस स्कूल की अवन्नी तृतीय स्थान पर रही। गु्रप चार में इंडस स्कूल का रिशांत प्रथम, युग द्वितीय, आधारशीला का आर्यन तृतीय स्थान पर रहा। स्कैचिंग में इंडस पब्लिक स्कूल के रिशंात प्रथम, महिमा द्वितीय, राजकिय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की मुकीम तृतीय स्थान पर रही।

सोलो सोग मे तकशीला स्कूल भंभेवा की दीपिका प्रथम, मोती लाल स्कूल की यशिका द्वितीय स्कोलर स्कूल की तश्वी तृतीय स्थान पर रही। सोलो सोंग में इंडस पब्लिक स्कूल की गोपाली प्रथम, आधारशीला स्कूल का वंश द्वितीय, स्कोलर स्कूल की प्रीती ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गु्रप दो में इंडस स्कूल का नैतिक प्रथम, तकशीला स्कूल भंभेवा की प्राची द्वितीय, आधारशीला स्कूल की प्रियाशी तृतीय स्थान पर रही।

यह भी पढे : Jind News : जनसंगठनों ने राज्यपाल को ई-मेल के माध्यम से भेजा ज्ञापन