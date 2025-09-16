Jind News : जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया ईवीएम स्ट्रांग रूम का निरीक्षण

सीसी टीवी कैमरों से आवागमन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही : डीसी

Jind News(आज समाज) जींद। : डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया।

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को संग्रहित करने की जांच की जहां ईवीएम, सीयू, बीयू वीवीपैट सहित चुनाव सामग्री को स्ट्रांग रूम में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सुरक्षित रखा गया है।

सीसी टीवी कैमरों से आवागमन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही

उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसी टीवी कैमरों से आवागमन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। लॉगबुक को जिला चुनाव अधिकारी की देखरेख में रखा जाता है। वहीं निरीक्षण को मौके पर ही भारत निर्वाचन आयोग एप पर ऑनलाइन प्लेट फार्म प्रणाली के जरिये अपलोड किया गया है। इस अवसर पर नायब तहसीलदार प्रदीप कुमार, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से सुखबीर सिंह, बसपा से देशराज सरोहा, बीजेपी पार्टी से नरेंद्र, जेजेपी पार्टी से संजय गोयत, आम आदमी पार्टी से पंकज उपस्थित रहे।

यह भी पढ़े : Jind News : शिकायतों का समयबद्ध निवारण प्रशासन की प्राथमिकता: डीसी