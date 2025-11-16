Jind News : सर्विस रोड के पानी निकासी के नाले से हाइवे पर भरने लगा गंदा पानी

वाहन चालकों को हादसा होने का डर

Jind News(आज समाज) जींद। उचाना स्थित नेशनल हाइवे पर पुलिस थाना की तरफ बने सर्विस रोड के पास पानी निकासी को लेकर बने नाले से पानी अब ओवर फ्लो होकर हाइवे पर गंदा पानी भरने लगा है। यहां से वाहनों का आवागमन दिल्ली से पटियाला प्रमुख हाइवे होने के चलते अधिक है। वाहन चालकों को पानी भरने से होने वाले गड्ढों से हादसा होने का डर बना हुआ है। जो नाले सर्विस रोड के पास बने है, वहां पानी निकासी नहीं होने से पानी ओवर फ्लो होकर सड़क पर भर रहा है।

पानी भरने से सड़क में गड्ढे

यहां पर कई जगहों से लगाई गई ग्रिल भी टूटी हुई है। काफी समय से ये समस्या है जिसको लेकर समाधान की मांग वाहन चालक दुकानदार करते आ रहे है। विजय, सुनील, अमन ने कहा कि जब से सर्विस रोड बना है जो पानी निकासी को लेकर नाले बने है वहां से पानी की निकासी नहीं होती है। नाले में गंदगी भरी रहती है तो जगह-जगह से ये टूटे हुए है। जो ग्रिल लगी है वो भी टूट रही है। पानी सड़क पर भरने से सड़क में गड्ढे बन जाते हंै।

यहां से वाहनों का आवागमन अधिक होने से हादसा होने तक का डर बना रहता है। पानी निकासी का पुख्ता प्रबंध होने के साथ पानी निकासी की प्रबंध भी होना चाहिए। एसडीएम दलजीत सिंह ने कहा कि पानी निकासी क्यों नहीं हो रही है, इसका पता कर समस्या को दूर करवाया जाएगा।

