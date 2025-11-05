Jind News : एक माह से चल रहे विष्णु महायज्ञ में श्रद्धालुओं ने डाली पूर्णाहुति

मां भगवती की आरती गाते हुए श्रद्धालु। 
  • पुण्य की एक बूंद ही काफी है पापों के सागर को सोख लेने के लिए : आचार्य पवन शर्मा

Jind News(आज समाज) जींद। आचार्य पवन शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार गंगा की एक बूंद समुंद्र के खारे जल को पवित्र कर देने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार पुण्य की एक बूंद ही काफी है पापों के सागर को सोख लेने के लिए। आचार्य पवन शर्मा माता वैष्णवी धाम में गत एक मास से चले आ रहे कार्तिक महोत्सव के समापन पर विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे।

भगवान के समक्ष ढेर सारे मंत्रों का जाप करने की जरूरत नहीं : आचार्य

समाजसेवी सुनीता शर्मा व अनुराधा भोला ने संयुक्त रूप से महायज्ञ में पूर्णाहुति अर्पित की। आचार्य ने कहा कि भगवान के समक्ष ढेर सारे मंत्रों का जाप करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो स्वच्छ अंत:करण व श्रद्धापूरित हृदय की। प्रभु भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा मत करो। हर क्षण उनको स्मरण करने के लिए अनुकूल है। आचार्य ने संसार की उपमा सागर से करते हुए कहा कि संसार सागर में असुविधा रूपी तरंगे तो आती ही रहेंगी। किंतु लक्ष्य को निरंतर अपने सम्मुख रखो और लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति।

यही है जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला। इस अवसर पर आयोजित सत्संग में श्रद्धालुओं ने भावपूर्ण नृत्य व गायन के द्वारा अपने ठाकुर को खूब रिझाया। इस मौके पर सीमा कोचर, संतोष शर्मा, कैलाश गोयल, लक्ष्मी लखीना, सुमन आहुजा, कैलाश पाहवा, ममता पसरीजा, लीलावंती चौपड़ा, आरती पसरीजा, मंजू चौपड़ा, मीनू मदान, हर्षा छाबड़ा सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।

