Janta Darbar : डिप्टी स्पीकर ने जनता दरबार लगाकर सुनी समस्याएं

डिप्टी स्पीकर ने स्व. पिता की याद में लगाया फ्री मेडिकल जांच कैंप

Janta Darbar (आज समाज) जींद। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने शनिवार को अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर आमजन की शिकायतों को सुना। इसमें बड़ी संख्या में लोग शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर परिषद, पंचायतों तथा अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचे। डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने अधिकतर मामलों में तत्काल अधिकारियों से फोन पर संपर्क कर मौके पर ही समाधान कर दिया। जिन समस्याओं का तुरंत निस्तारण संभव नहीं था, उन्हें उन्होंने अपने निजी स्टाफ को सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनता की सेवा ही जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य

डिप्टी स्पीकर ने कहा कि जनता दरबार उनके लिए जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। यहां आने वाला प्रत्येक नागरिक अपनी समस्या को सीधे उनके सामने रख सकता है और उसे समाधान का भरोसा मिलता है। उन्होंने कहा कि उनका स्पष्ट मानना है कि जनता की सेवा ही जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य है और इसी भावना के साथ वे लगातार जनता के बीच जाकर कार्य कर रहे हैं। जनसमस्याओं के समाधान के लिए लगातार वर्ष 2014 से दरबार लगाए जा रहे हैं।

डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा के पिता पूर्व विधायक स्व. डॉ. हरिचंद मिड्ढा की याद में शनिवार को होटल बागबान में मुफ्त मेडिकल जांच कैंप का आयोजन किया गया। जींद हार्ट स्पेशलिस्ट अस्पताल, मां भारती सेवा सोसायट, मौज फकीरां दी, सिटी ऑनलाइन के सहयोग से आयोजित इस कैंप में मुख्यातिथि के रूप में जींद से भाजपा विधायक डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिड्ढा पहुंचे। कैंप में 150 से ज्यादा लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। जिन्हें दवा की जरूरत थीए उन्हें मुफ्त में दवाई वितरित की तो वहीं कुछ मरीजों को शुगर मशीन और बीपी की मशीन भी वितरित की गई।

मुख्यातिथि डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि उनके पिता स्व. हरिचंद मिड्ढा ने अपने जीवन में एक ही उद्देश्य रखा था कि हर गरीब व वंचित की मदद करनी चाहिए। क्योंकि गरीब की मदद करने से भगवान भी खुश होते हैं। डॉ. हरिचंद मिड्ढा गरीबों के डाक्टर थे। राजनीति में भी सहज, सरल और परिश्रमी व्यक्तित्व के कारण वे दलगत भावनाओं से परे सबके प्रिय थे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राजन चिल्लाना, राधेश्याम चिल्लाना, डॉ. धनंजय, शुभम, डॉ. मेघा चिल्लाना, डॉ. अश्वनी मिड्ढा, विनय अरोडा, राजू परुथी, विनय मौजूद रहे।

