Jind News : जींद मार्केट कमेटी के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन को डिप्टी स्पीकर ने करवाया पदग्रहण

केंद्र एवं प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए कर रही है कल्याणकारी कार्य : डॉ. मिड्ढा

Jind News,आज समाज , जींद : हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार हर वर्ग का ध्यान रखते हुए कल्याणकारी कार्य कर रही है। किसानों के प्रति मौजूदा राज्य सरकार द्वारा निरंतर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिला के एक लाख 31 हजार 629 किसानों के खाते में करीब 26 करोड़ 33 लाख रुपये की धनराशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधा किसानों के खाते में डालने का काम किया है। हरियाणा में ट्रिप्पल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री नायब सैनी के मार्गदर्शन में जन कल्याण की भावना से कार्य कर रही है।

डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा शुक्रवार को नई अनाज मंडी में नवनियुक्त मार्केट कमेटी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा सदस्यों के पदग्रहण समारोह में बतौर मुख्यअतिथि बोल रहे थे। उन्होंने जींद मार्केट कमेटी के चेयरमैन मनीष गोयल उर्फ बबलू, वाइस चेयरमैन हरिदास सैनी तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति होने पर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी पदाधिकारी निरंतर सेवा भाव से कार्य करते हुए किसानों तथा मंडी व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करें। बीजेपी सरकार ने जो कहा है वो किया है।

सरकार किसानों को उचित दे रही मुआवजा

पूर्व की सरकारों में किसानों को मुआवजा के तौर पर पांच-पांच रुपये देकर मजाक करने का कार्य किया है। जबकि वर्तमान सरकार किसानों को उचित मुआवजा दे रही है। इस बात का आकलन आप स्वयं भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हर वर्ग के साथ-साथ विशेषकर किसानों को सशक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि पर गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस मनाया जाएगा।

जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचकर गुरू ग्रंथ साहिब के आगे नतमस्तक होंगे। हमारे देश के अनेकों गुरुओं, महापुरुषों ने मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दिया है। उन्होंने सभी से ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि पर पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जींद में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं।

मेडिकल कॉलेज की स्थापना, सामान्य अस्पताल की नई बिल्डिंग और विस्तारीकरण, ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना, पार्कों एवं रानी तालाब का सौंदर्यीकरण, अटल पार्क का निर्माण, शहर में ऊपरगामी पुल और अंडरपास का निर्माणए सड़कों का व्यापक सुधारीकरण तथा चौधरी रणबीर सिंह रीजनल सेंटर को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना, यह सभी कार्य सरकार की विकासोन्मुख नीति के प्रतीक हैं। इसके अतिरिक्त जींद हलके के लगभग सभी गांवों में करोड़ों रुपये की धनराशि से विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया गया है

सरकार का लक्ष्य हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना

सरकार का लक्ष्य प्रत्येक गांव और नागरिक तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचा कर हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इस मौके पर जिला प्रभारी मदन गोयल, भाजपा जिला अध्यक्ष तिजेंद्र ढुल ने भी समारोह को संबोधित किया और कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाकर आमजन को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है।

सभी वर्गों का सर्वोपरि उत्थान करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर कृषि विभाग के उपनिदेशक डा. गिरीश नागपाल, पूर्व महामंत्री डॉ. राज सैनी, भारत भूषण टांक, बबल सैनी, रामफल शर्मा, कालू आहूजा, पार्षद राममेहर, सतप्रकाश गोयल, मंडी प्रधान सुशील सिहाग, सोनू भारद्वाज, रामअवतार, राजेश सैनी, बलराज, सुमन, कृष्ण रेढू, कृष्ण चहल, जितेंद्र सैनी, राधेश्याम चिलाना, नंदलाल मिगलानी, जसबीर सैनी, मुकेश शर्मा, रविन्द्र खुंगा, ठंडी खोखरी, मोहित गुंबर, कुलदीप सिहाग, गोविंदपुरा के सरपंच कमल माथुर आदि मौजूद रहे।

