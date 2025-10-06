Jind News : साइबर ठगों ने पांच लोगों से साढ़े दस लाख रुपये हडपे

शिकायतों के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने दर्ज किए धोखाधड़ी के मामले

Jind News (आज समाज) जींद। जिले में साइबर ठगों ने नए-नए हत्थकंडे अपनाते हुए पांच लोगों से साढ़े दस लाख रुपये ठग लिए। साइबर थाना पुलिस ने शिकायतों के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव ढाठरथ निवासी कमलजीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गत चार अगस्त को उसके फोन पर व्हाट्सअप कॉल आई। जिसने अमेरिका में रह रहा जानकार बन कर बातचीत की और परिवार का हालचाल जाना। फिर कोई मुसीबत में बता एजेंट को कुछ रुपये भेजने के लिए कहा। साथ उसके खाते मे राशि भेजने की रसीद भी भेजी।

फोन पर मिली एपीके फाइल

कुछ समय के बाद दूसरे व्यक्ति ने खुद को जानकार का एजेंट बताया और अपना खाता नंबर दिया। उसने आरोपित के खाते में अढाई लाख रुपये की राशि को भेज दिया। बावूजद इसके आरोपित की डिमांड बढ़ती चली गई। जब उसने जानकार के परिजनों से पूछा तो उसे ठगी के बारे मे पता चला। उधर, गांव सिवानामाल निवासी रिछपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बिजली मीटर लगवाने के दस्तावेजों की जानकारी ले रहा था।

उसी दौरान उसके फोन पर एपीके फाइल मिली। जिसके डाउनलोड करने के साथ उसके बैंक खाते से दो लाख 98 हजार 550 रुपये गायब हो गए। साइबर थाना के जांच अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि पोर्टल पर शिकायत मिली थी।

फिलहाल मामले दर्ज कर लिए गए हैं। उन्होंने लोगो से अपील की कि लोग ऑनलाइन लेन-देन करते समय तथा आनलान जानकारी देने मे सर्तकता बरतें। अच्छी तरह जांच परख कर ही अपने सिस्टम को आपरेट करे। उधर, गांव काब्रच्छा निवासी रामनिवास ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गत 12 अगस्त से 18 अगस्त तक उसके खाते से 1.95 लाख रुपये गायब हो गए।

फोन को किया गया हैक

वहीं गांव भौंगरा निवासी सतप्रकाश के बंैक खाते से एक सितंबर से चार सितंबर तक एक लाख पांच हजार रुपये गायब हो गई। उधर गांव बरसोला निवासी शमशेर के खाते से गत 20 अगस्त को 1.90 लाख रुपये गायब हो गए। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि उनके फोन को हैक किया गया है।

जिसके बाद ठगी की वारदातों को अंजाम दिया गया। उन्होंने किसी को खातों संबंधित कोई जानकारी नही दी और न ही ओटीपी को शेयर किया। बावजूद इसके उनके खातो से राशि गायब हो गई।

