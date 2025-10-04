Jind News : इंडस पब्लिक स्कूल जूनियर विंग में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

बच्चों ने स्टेज पर अपनी प्रतिभा दिखा मोहा सबका मन

Jind News (आज समाज) जींद। इंडस पब्लिक स्कूल जूनियर विंग जींद में कक्षा एलकेजी के विद्यार्थियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशिका रचना श्योराण, प्राचार्या अरूणा शार्म और परममित्र कन्या विद्या निकेतन के प्राचार्य अमित व पिल्लूखेड़ा की मुख्यध्यापिका ज्योति सैनी ने दीप प्रज्जवलित करके किया। इस कार्यक्रम में अभिभावकों ने आकर बच्चों को मुस्कान और उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम का आगाज हरशंभू के सुरों के साथ किया गया।

विभिन्न गेम्स का किया गया अयोजन

नन्ने मुन्ने बच्चों ने आए हुए अभिभावकों के लिए विशेष प्रस्तुतियां देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। जिससे वहां पर उपस्थित अभिभावक मंत्रमुग्ध होग। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अलग-अलग त्योहारों पर अपनी प्रस्तुतियां दी।

जैसे जन्माष्टमी, पेरेंट्स डे, इंडिपेंडेंस डे, तीज, दिवाली, रक्षाबंधन और सावन आदि कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए विभिन्न गेम्स का अयोजन किया गया।

इस अवसर पर प्राचार्या अरूणा शर्मा ने कहा कि बच्चों के चंहुमुखी विकास के लिए स्कूल के साथ-साथ अभिभावकों को ीाी आदर्शन बन कर बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए। जिससे वे संस्कारी बन सकें। साथ ही साथ उन्होंने पेरेंट्स को ऐसे सूत्र बताए, जिनके जरिये परिवार में रह कर बच्चों को वो संस्कार दिए जा सकते हैं जो समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। अंत में मुख्यध्यापिका गुरमीत कौर ने बच्चों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी व उपस्थिति व उनके सहयोग के लिए धन्यवाद किया।

