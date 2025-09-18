Jind News : सालों से जर्जर जिला कांग्रेस भवन का निर्माण कार्य शुरू

वर्षों से कांग्रेस भवन अपने जीर्णोद्धार की जो रहा था बाट

Jind News (आज समाज) जींद। पुराना बस अड्डे के साथ जेडी सात मार्ग पर शहर की पॉश कालोनी के नुक्कड़ पर बने जिला कांगे्रस भवन का निर्माण कार्य गुरूवार से शुरू हुआ है। वर्षों से कांग्रेस भवन अपने जीर्णोद्धार की बाट जोह रहा था लेकिन कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो किसी ने भी इस भवन की सुध नही ली। अब कांग्रेस पदाधिकारियों की नियुक्तियां धीरे-धीरे हो रही हैं।

ऐसे में करोड़ों रुपये की इस भवन की जर्जर हालात को भी ठीक करवाया जा रहा है। पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने भी इस भवन की जर्जर हालात को जल्द ठीक करवाने की बात कही थी। जिस पर अब यह कार्य शुरू हो गया है। गौरतलब है कि शहर की प्राइम लोकशन पर बने कांग्रेस जिला कार्यालय खंडहर में तब्दील हो चुका था। कार्यालय की चार दिवारी गिर चुकी थी तो दरवाजे भी टूट चुके थे। पार्क में झाड़ झखाड़ उग आए।

नेता पार्टी कार्यालय में बैठक करने की बजाय रैस्ट हाउस को देते रहे प्राथमिकता

गंदगी के ढेर लगे हुए हंै। हालात यहां तक थे कि कांग्रेस संगठन के बड़े नेता पार्टी कार्यालय में बैठक करने की बजाय रैस्ट हाउस को प्राथमिकता देते रहे। शहर में पुराना बस अड्डे के साथ जेडी सात मार्ग पर शहर की पॉश कालोनी के नुक्कड़ पर बने जिला कांगे्रस भवन जमीन की कीमत करोडों रुपये है। सीएम भूपेंद्र हुड्डा के शासन काल में जिला अध्यक्ष बलराम कटवाल की देखरेख में कार्यालय को नया लुक दिया गया था।

तब यहां पार्टी की गतिविधियां भी होती रहती थी। कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने तथा संगठन ने होने के चलते जिला मुख्यालय पार्टी कार्यालय जर्जर हालात में पहुंच गया। गुरूवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष रिषिपाल हैबतपुर ने बताया कि कांग्रेस कार्यालय की जर्जर हालात को ठीक करवाया जा रहा है। शीघ्र ही यह निर्माण कार्य पूरा होगा। फिर संगठन की बैठकें यही हुआ करेंगी।

