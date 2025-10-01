Jind News : राहुल गांधी को गोली मारने के बयान पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता, किया प्रदर्शन

Jind News (आज समाज) जींद। भाजपा के एक प्रवक्ता द्वारा देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने वाले बयान के विरोध में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं कोर्ट मोड पर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज करवाया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के जिला प्रधान रिषिपाल हैबतपुर ने किया। उन्होंने आरोपित के खिलाफ एसपी को शिकायत देकर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मुख्य रूप से पहुंचे सोनीपत लोकसभा के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने भाजपा पर देश में नफरत का माहौल फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तो भाजपा प्रवक्ता खुलेआम टीवी पर देश के शीर्ष विपक्षी नेता राहुल गांधी को गोली मारने जैसी धमकियां दे रहे हैं।

लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला

जो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। कांग्रेस पार्टी ऐसी घटनाओं को किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी। कांग्रेस के जिला प्रधान रिषिपाल हैबतपुर ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय घटना है। जो भाजपा के कथित प्रवक्ता पिंटू महादेव सरेआम इस तरह की गुंडागर्दी की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पहले ही भाजपा शासन में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो चुकी है। अब भाजपा के प्रवक्ता सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी जैसे देश के लोकप्रिय नेताओं को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

यह दर्शाता है कि भाजपा पूरी तरह से बौखला चुकी है और विपक्ष के सवालों से डर कर इस तरह के निम्न स्तर तक गिर चुकी है। रिषिपाल हैबतपुर ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि भाजपा के उक्त प्रवक्ता के खिलाफ तुरंत संज्ञान लेते हुए संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया जाए और उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घृणित भाषा का इस्तेमाल करने की हिम्मत न कर सके। भाजपा प्रवक्ताओं पर औच्छी और अभद्र भाषा बोलने पर लगाम लगाई जाए।

सडक़ों से लेकर संसद तक आवाज करेगी बुलंद

उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में केंद्र सरकार और भाजपा संगठन चुप रहता है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह बयान किसी एक व्यक्ति या नेता का नहीं बल्कि यह भाजपा की सुनियोजित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। रिषिपाल हैबतपुर ने साफ कहा कि राहुल गांधी देश की जनता की आवाज हैं और देशभर में युवाओं, किसानों और आम जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे नेता को धमकाना न सिर्फ कांग्रेस का अपमान हैए बल्कि लोकतंत्र और संविधान का भी अपमान है। कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी बयान को सहन नहीं करेगी और सडक़ों से लेकर संसद तक आवाज बुलंद करेगी।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और भाजपा सरकार का प्रतीकात्मक पुतला जला कर अपनी नाराजगी जताई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह चेतावनी भी दी कि अगर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगबीर सिंह ढिगाना, वजीर गंगोली, कमल चौहान, पवन गर्ग, महावीर कम्प्यूटर, सारंग शमशेर ढाठरथ, दीपक पिंडारा, दिनेश डाहौला, अमनदीप बेलरखां, राजू लखीना समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

