Jind News : बाल भवन में दूसरे दिन हुई प्रतियोगिताएं

फन प्रतियोगिता के लड़की वर्ग में नव दुर्गा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की श्रुति रही प्रथम

Jind News(आज समाज) जींद। बाल भवन में जिलास्तरीय बाल महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को फैंसी ड्रैस, क्विज, बैस्ट ड्रामेबाज, फन गेम आदि प्रतियोगिता में जिलेभर के लगभग 65 स्कूलों के लगभग 648 छात्रध्छात्राओं ने भाग लिया। उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने सभी स्कूली बच्चों को बाल भवन जींद में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं में बढ़चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

जिला बाल कल्याण अधिकारी मलकीयत चहल ने बताया कि आज की प्रतियोगिताओं में फैंसी ड्रैस, बैस्ट ड्रामेबाज, फन गेम प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सीधा राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बाल भवन जींद की तरफ से भेजा जाएगा और क्विज प्रतियोगिता मे प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे मंडल स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

14 अक्टूबर को समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन

उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर को समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिताओं में निर्णायक मंडल की भूमिका डा. रचना शर्मा, जयवीर ढांडा, नरेंद्र अत्री, रामफल खटकड़, डा. संदीप शर्मा, नीरज कुमार, डा. सोनू बंसल, डा. सुमिता आशरी, ज्योति आदि ने निभाई। इस अवसर पर राकेश कुमार, कशिश सिंगला, विनोद कुमार, मोती राम, प्रदीप शर्मा आदि मौजूद रहे।

जिला स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं के ये रहे परिणाम

जिला स्तरीय बाल महोत्सव के दूसरे दिन फन प्रतियोगिता के लड़की वर्ग में नव दुर्गा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की श्रुति प्रथम एकोमल दूसरे तथा आधार पब्लिक स्कूल की सौमा तीसरे स्थान पर रही। जबकि डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की वंशिका को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसी प्रकार फन प्रतियोगिता के लड़का वर्ग में आधार पब्लिक स्कूल के शौर्य को प्रथम, पर्व को दूसरा व नव दुर्गा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंश को तीसरा स्थान मिला।

जबकि आधार पब्लिक स्कूल के हिमांशु को सांत्वना पुरस्कार से नवाजा गया। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में आधारशीला पब्लिक स्कूल की अवनी को प्रथम, आवनी को ही दूसरा तथा क्राइस्ट राजा पब्लिक स्कूल की भार्गवी व नव दुर्गा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वंश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सांत्वना पुरस्कार क्राइस्ट राजा स्कूल के आदिक को प्राप्त हुआ।

