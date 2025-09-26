Jind News : कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों द्वारा धान की कटाई शुरू करने से पहले भेजना होगा एसएमए, अन्यथा होगी कार्रवाई

रेड एवं येलो जोन घोषित गांवों पर हो विशेष निगरानी, प्रत्येक ब्लॉक पर किए जाएं नोडल अधिकारी नियुक्त

फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर करें किसानों को जागरूक : डीसी

Jind News(आज समाज) जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने जिला में फसल की कटाई के बाद फसल प्रबंधन एवं पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि रेड एवं येलो जोन किए गए घोषित गांवों पर विशेष निगरानी रखी जाए। प्रत्येक ब्लॉक पर नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी निरंतर क्षेत्र में रह कर कड़ी निगरानी रखे। जिला के सभी कम्बाइन हार्वेस्टर मालिकों द्वारा धान की कटाई शुरू करने से पहले एसएमएस भेजना अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

पराली प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

डीसी मोहम्मद इमरान रजा शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित एनआईसी के कान्फ्रेंस हॉल में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के उच्च अधिकारी ने समीक्षा बैठक लेकर पराली प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि प्रत्येक 50 किसानों पर एक अधिकारी को तैनात किया गया है, जो पराली प्रबंधन के उपायों की निगरानी करेगा तथा किसानों को जागरूक करेगा।

उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे निरंतर क्षेत्र में गश्त बढ़ाएं और पराली में आग लगाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में आवश्यक कार्य करें। उन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को कहा कि निरंतर किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जागरूक करते रहें।

पराली प्रबंधन हेतु किसानों को कृषि यंत्र अनुदान पर दिए गए

किसान पराली प्रबंधन करके उसे अपनी आय का जरिया भी बना सकते है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पराली प्रबंधन हेतु किसानों को कृषि यंत्र अनुदान पर दिए गए हैं। सभी किसान इनका सदुपयोग करें। उन्होंने सभी किसानों से भी आह्वान किया कि वे पराली प्रबंधन की दिशा में अपना सकारात्मक सहयोग दें और जिले को जीरो बर्निंग बनाने में अहम भूमिका निभाएं।

इस अवसर एडीसी विवेक आर्य, एएसपी सोनाक्षी सिंह, कृषि विभाग के उपनिदेशक डा. गिरीश नागपाल सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

