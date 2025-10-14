Jind News : सीएमओ ने किया एमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण

Jind News(आज समाज) जींद। नागरिक अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड का सीएमओ डॉ. सुमन कोहली ने मंगलवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ को पुराने और जर्जर इंस्टू्रमेंट देखने को मिले। बैडों पर फटी हुई चादरें मिली। इसके अलावा वॉशरूम में पानी न आने की शिकायत भी सीएमओ को मिली। इसके अलावा एमरजेंसी वार्ड में कई तरह की खामियां देखने को मिली।

दो दिन में सभी तरह की खामियों को किया जाये दूर

जिस पर सीएमओ ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि दो दिन में सभी तरह की खामियों को दूर कर लिया जाए ताकि मरीजों को उपचार की बेहतर सुविधाएं मिल सके। सीएमओ डॉ. सुमन कोहली मंगलवार को पीएमओ डॉ. रघुवीर पूनिया, सीनियर डेंटल सर्जन डॉ. दिनेश के साथ एमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करने पहुंची। यहां उन्होंने एंट्री गेट पर ही जर्जर फुटपैथ को देखा। जिसके बारे में सवाल किया और उसे तुरंत प्रभाव से उठवाने के आदेश दिए।

इंस्टू्रमेंट पुराने व चादरें फटी हुई होने की मिली शिकायतें

इंस्टू्रमेंट पुराने व चादरें फटी हुई होने की शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा वॉशरूम में पानी न आने की भी शिकायत मिली। सीएमओ ने एमरजेंसी में बनाए गए नए कैबिन देखे। दवा रखने व टीका लगाए जाने वाले वाले कक्ष को देखा। काम अधूरा होने पर तुरंत प्रभाव से सीएमओ ने संबंधित अधिकारी बातचीत कर जल्द से जल्द काम पूरा करवाने की बात कही। सीएमओ डॉ. सुमन कोहली ने बताया कि नई एमरजेंसी को शिफ्ट कर दिया गया है।

यहां चीजों को बेहतर तरीके से रखा जाना है। कुछ खामियां जो सामने आई हैं, उसके लिए दो दिन का समय दे दिया गया है। मरीजों को उपचार के लिए किसी तरह की परेशानी नही आने दी जाएगी।

