Jind News : शहर की आबोहवा हुई खराब, जींद का एक्यूआई पहुंचा 236

Jind News(आज समाज) जींद। खेतों में पराली जलाने व दीपावली पर्व पर की गई बेतहाशा आतिशबाजी ने शहर की हवा को जहरीली कर दिया है। दीपावली की सोमवार रात प्रदूषण का स्तर 421 के पार पहुंच गया था। आसमान मेंं स्मॉग छा गया रहा। मंगलवार को भी एक्यूआई 350 से ऊपर रहा। बुधवार को तेज धूप निकली और हवा चली तो एक्यूआई का स्तर 236 तक पहुंच गया है। यह पूअर श्रेणी में आता है। हालांकि बुधवार को मौसम साफ रहा और जींद का एक्यूआई 236 पर रहा। जोकि पूअर श्रेणी में आता है और यह सांस के रोगियों के लिए खतरनाक होता है।

बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि हवा की गति पांच किलोमीटर प्रति घंटा व मौसम में आद्रता 51 प्रतिशत बनी रही। मौसम साफ रहा और गुनगनी धूप निकली। चिकित्सकों ने सांस के रोगियों को भारी भरकम काम न करने की सलाह दी है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिवाली पर आतिशबाजी के चलते प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। बुधवार को दिन का आगाज तेज धूप से हुआ। जैसे-जैसे सूर्य देव की तपिश बढ़ी तो आसमान साफ होने लगा।

जिसने एक्यूआई में कमी लाई। नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डा. राजेश भोला ने कहा कि लगातार पर्यावरण प्रदूषित है। ऐसे में सांस व एलर्जी के मरीजों को परेशानी हो सकती है तो वो अपना विशेष ध्यान रखें। यह मौसम एलर्जी, सांस व छोटे बच्चों के लिए खतरनाक है। प्रदूषण बढऩे से सांस, दमा, एलर्जी के मरीजों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में एलर्जी मरीजों को इस दौरान बाहर बेहद कम निकलना चाहिए। बाहर निकलते हुए मास्क का प्रयोग करना चाहिए।

जिले में अलग-अलग तीन स्थानों पर पराली के अवशेष जलाने पर संबंधित थाना पुलिस ने कृषि विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर तीन किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए हंै। कृषि कल्याण विभाग के सुपरवाइजर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पराली अवशेष जलाने पर सरकार ने कानून रोक लगाई हुई है। गांव दनौदा कलां निवासी पवन ने अपने खेत में पराली के अवशेषों को जलाया।

वहीं गांव बड़ौदी निवासी रविंद्र तथा गांव मुआना निवासी साहब सिंह ने भी अपने खेतों में पराली के अवशेषों को जलाया। संबंधित थाना पुलिस ने शिकायतों के आधार पर तीनो किसानों के खिलाफ मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

