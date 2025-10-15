Jind News : एकल नृत्य प्रतियोगिता में बच्चों ने मचाया धमाल

बच्चों ने हरियाणवी, बॉलीवूड, पंजाबी गीतों पर छात्रों ने जमकर नृत्य किया

Jind News (आज समाज) जींद। बाल भवन में आयोजित जिला स्तरीय एकल नृत्य प्रतियोगिता में बुधवार को बच्चों ने जमकर धमाल मचाया। हरियाणवी, बॉलीवूड, पंजाबी गीतों पर छात्रों ने जमकर नृत्य किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला बाल कल्याण अधिकारी मलकीयत चहल ने किया। प्रतियोगिता में एकल नृत्य के प्रथम और द्वितीय समूह प्रतियोगिता में जिलेभर से 80 स्कूलों के लगभग 650 छात्र व छात्राओं ने भाग लिया। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने सभी स्कूली बच्चों को बाल भवन में होनी वाली प्रतियोगिताओं में बढ़चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

बच्चों को मंडलस्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा

अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने बताया कि यह प्रतियोगिताएं 11 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक बाल भवन में आयोजित की जा रही हैं और इन प्रतियोगिता में बच्चे बढ़चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मंडलस्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बाल भवन जींद की तरफ से भेजा जाएगा और जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को जिलास्तरीय बाल दिवस समारोह में उपायुक्त द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

गुरूवार को एकल नृत्य के तृतीय और चतुर्थ समूह और समूह नृत्य का प्रथम समूह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिताओं में निर्णायक मंडल की भूमिका सहायक प्रोफेसर जयवीर ढांडा, डॉ. मुकेश रेढू, सहायक प्रोफेसर सुमिता आशरी, जितेंद्र कुमार, डा. सोनू बंसल, सहायक प्रोफेसर रीना देवी और सहायक प्रोफेसर पूनम देवी ने निभाई। इस अवसर पर राकेश कुमार कार्यक्रम अधिकारी, कशिश सिंगला लेखाकार, विनोद कुमार लिपिक, मोती राम परामर्शदाता, प्रदीप शर्मा आजीवन सदस्य व सभी स्टाफगण के सदस्य मौजूद रहे।

