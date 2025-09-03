Jind News : सीएचसी अलेवा की बत्ती गुल, 36 घंटे से फाल्ट ढूंढ रहे कर्मचारी

By
Rohit kalra
-
0
32
Jind News : सीएचसी अलेवा की बत्ती गुल, 36 घंटे से फाल्ट ढूंढ रहे कर्मचारी
Jind News : सीएचसी अलेवा की बत्ती गुल, 36 घंटे से फाल्ट ढूंढ रहे कर्मचारी
  • वैक्सीन खराब होने का मंडराया खतरा, आपातकालीन सेवाओं पर खतरा
  • स्वास्थ्यकर्मियों को जरनेटर से बंधी आस

Jind News(आज समाज) जींद। सीएचसी अलेवा की बिजली मामले में 36 घंटे से बत्ती गुल है, लेकिन इतना समय बीतने के बावजूद भी बिजली कर्मचारी फाल्ट  ढूंढ पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जिसके कारण सीएचसी अलेवा के फ्रीजर में रखी वैक्सीन के अलावा डिलीवरी हट तथा आपातकालीन सेवाओं पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सीएचसी मेें जरनेटर की सुविधा लेनी की बात कही जा रही है।

सीएचसी अलेवा में ईलाज के लिए आए विकास, संदीप, राजेश, महावीर आदि लोगों ने बताया कि कहने तो सीएचसी अलेवा हाट लाइन से जुड़ी हुई है, लेकिन मंगलवार से सीएचसी अलेवा में बिजली मामले में सुबह करीब दो बजे से बत्ती गुल होने के कारण मरीजों के साथ-साथ स्टाफ को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिसको लेकर लोगों ने मामले को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों को अवगत करवाया।

डिलीवरी हट तथा आपातकालीन सेवाओं के लिए परेशानी उठानी पड़ रही

स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मामले को स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर रात को ही जरनेटर आदि की सुविधा कर इंवर्टर चार्ज कर जैसे-तैसे आपातकालीन सेवाओं का काम चलाया लेकिन 36 घंटे बीतने के बावजूद भी सीएचसी अलेवा में स्थाई रूप से बिजली का प्रबंध नहीं होने से लोगों के अलावा डिलीवरी हट तथा आपातकालीन सेवाओं के मामले में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

फाल्ट से पहुंची दिक्कत, शाम तक होगी सप्लाई बहाल : एसडीओ

बिजली निगम नगूरां के एसडीओ आनंद कुमार ने बताया कि सीएचसी की बिजली लाइन में फ ाल्ट मंगलवार को आने की सूचना मिलते ही कर्मचारियों को ठीक करने के लिए भेज दिया था, लेकिन मंगलवार को दिनभर बारिश होने के कारण बिजली सप्लाई ठीक नही हो सकी।

बुधवार सुबह से ही बिजली कर्मचारी लाइन में आए फ ाल्ट को ठीक करने में जुटे है। बिजली कर्मियों द्वारा फ ाल्ट आदि निकालकर शाम तक सप्लाई बहाल करवा दी जाएगी।

यह भी पढ़े : Punjab Heavy Floods : पंजाब के लिए उठ रहे सहायता के हाथ