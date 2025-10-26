Jind News : केबल चोरी गिरोह का पर्दाफाश, पांच गिरफ्तार

चोरी की वारदातों में प्रयोग किए औजार व सामान बरामद

Jind News (आज समाज) जींद। गढ़ी पुलिस ने केबल चोरी करने वाले सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों से वारदातों में प्रयोग किए गए औजार व अन्य सामान बरामद किया है। गढ़ी थाना प्रभारी ने बताया कि गत 20 अक्टूबर को सुखमीत ने धमतान साहिब चौकी में पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उएसके खेतों व अन्य किसानों के खेतों में लगे टयूब्वैलों से सबमर्सिबल केबलें चोरी कर ली हैं। शिकायत के आधार पर थाना गढ़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

जांच प्रभारी मुख्य सिपाही कृष्ण कुमार ने तफ्तीश के दौरान थाना शहर टोहाना में दर्ज एक अन्य चोरी मामले से कड़ी जुडऩे पर पुलिस ने आपसी समन्वय से कार्रवाई को आगे बढ़ाया। गहन जांच के उपरांत पुलिस ने टोहाना क्षेत्र की टिब्बा बस्ती से आरोपित अंग्रेज उर्फ विकास, लखविंद्र उर्फ गंजु, शमशेर उर्फ गोलू, सावन, सोनू को गिरफ्तार किया। यह सभी आरोपित मूल रूप से पंजाब एवं हरियाणा के विभिन्न जिलों के निवासी हैं तथा फिलहाल टिब्बा बस्ती टोहाना में रह रहे थे।

चोरी की अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ जारी

गिरफ्तार आरोपितों ने चोरी में प्रयोग होने वाले औजारों को बरामद करवाया है। पुलिस आरोपितों से चोरी की अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवेल व बिजली से संबंधित उपकरणों की चोरी करने वाले गिरोहों पर जिला पुलिस की पैनी नजर है। ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नही जाएगा। हर चोरी का मुकद्मा पूरी गंभीरता से दर्ज कर वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है।

